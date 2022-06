El Govern garantiza el suministro de agua este verano en toda Baleares.

Este verano se espera una campaña turística récord en Baleares y el Govern asegura que el suministro de agua está garantizada, tanto para los residentes, como para los visitantes. El agua que se suministrará procede, en su mayor parte de las desaladoras que están repartidas por las tres islas, que de momento son suficientes, junto a los acuíferos, para evitar restricciones por exceso de consumo. Juan Calvo, director general de la Agencia balear del agua, que depende de la conselleria de Medi Ambient, explicó que este suministro está garantizado, a pesar de que estos meses se están caracterizando por el aumento de las temperaturas y por la escasez de lluvia.

Esta dirección general, junto a la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, que dirige Xisco Mateu, anunciaron ayer las características de una campaña, que ahora se inicia, para concienciar de la necesidad de ahorrar agua, porque se trata de un elemento escaso en las islas. Este mensaje va dirigido sobre todo a la población que nos visita de vacaciones, que no suele preocuparse de este ahorro. Esta campaña forma parte de un proyecto europeo, que se ha impulsado para convencer de los beneficios que representa reducir el consumo de agua y su reutilización en espacios turísticos.

Este programa se desarrolla en distintas áreas del Mediterráneo y en Baleares se implican tres instituciones públicas dedicadas a la administración del agua.

No es la primera vez que en las islas se promueve campañas para concienciar a la población de que el agua no se puede malgastar, porque es un bien escaso. Sin embargo, este año la novedad es que este mensaje se va a transmitir a través de los canales informáticos o en las redes sociales, en lugar de repartir los típicos crípticos que se entregaban a los turistas.

Pero este mensaje no se lanzará únicamente a los turistas que se desplacen a las islas de vacaciones. También se pretende que llegue a sus países de origen, para que en el momento de que se trasladen a Baleares tengan muy claro que en las islas no sobra el agua, sino más bien todo lo contrario. Juan Calvo reiteró que la mayoría de turistas no es consciente de las dificultades de suministro de agua que padece el archipiélago, porque proceden de unos países donde llueve mucho y este problema no existe.

También se pretende que el mensaje llegue a las empresas turísticas, para que adviertan a sus huéspedes, por ejemplo, que no dejen el grifo en marcha de forma innecesaria.

Los responsables de esta área del Govern recordaron el resultado de una reciente encuesta, que indicaba que uno de cada cuatro litros de agua la consume el turista. Por eso, es necesario que este mensaje de ahorro y cautela a la hora del consumo llegue al visitante, sobre todo teniendo en cuenta que este año se espera grandes cifras de visitantes. El mensaje, de igual manera, también va dirigido a los habitantes que residen todo el año en las islas, para que tengan muy claro el mensaje de que el agua es un bien escaso y que no hay que malgastarla. El coste de esta campaña es de 50.000 euros.