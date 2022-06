Francina Armengol, presidenta del Govern, ha asegurado hoy en el Parlament que "nunca he incido ni incidiré en una concesión pública". La manifestación de Armengol ha sido a raíz de las preguntas del PP y de Vox sobre el Caso Puertos, que investiga la presunta concesión irregular de zonas portuarias en Eivissa. La jefa del Ejecutivo ha recordado al portavoz del PP, Toni Costa, que "no todo vale en política", cuando el popular ha leído en sede parlamentaria el intercambio de mensajes con el expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Juan Gual de Torrella, investigado por este asunto.

Costa ha acusado a la presidenta del Govern de aplicar con el 'Caso Puertos' el "mismo modus operandi que en el caso del Bar Hat, echar tierra para tapar la polémica". Armengol le ha contestado asegurando: "Es lamentable esta actitud del PP que vuelve a coincidir con Vox para meter en el fango la gestión de este Ejecutivo. Si de algo no se me puede acusar a mí y a este Govern es de no dar la cara y de no defender los intereses de Balears". "Nunca me verá incidir en una contratación pública y nunca lo he hecho", apostilló la presidenta Armengol.

Polémica con Vox

El portavoz de Vox, Jorge Campos, llamó "doña mentiras" a Armengol. Ello levantó la polémica en el Parlament que obligó a la portavoz socialista, Pilar Costa, exigir al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, amparo "ante los insultos y faltas de respeto de Vox". Campos se defendió apuntando que a ellos les insultan llamándoles "partido de extremaderecha y de ultraderecha".