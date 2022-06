El Consell de Govern ha aprobado hoy destinar 12,6 millones a reducir las listas de espera en la sanidad pública. Lo hará mediante contratos con las clínicas y hospitales privados, donde se desviarán pacientes de los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y el de Inca. Se trata de un concurso para la realización de prestaciones asistenciales, ya sean diagnósticas o terapéuticas. De esta forma se desviarán a la sanidad privada primeras visitas de consultas externas programadas y no urgentes, pruebas diagnósticas programas y no urgentes y también operaciones quirúrgicas que ya estuvieran programadas y no están calificadas como urgentes.

El concurso es por 12 meses y un importe de 12,6 millones de euros. El concurso tiene la posibilidad de prorrogarse durante dos años, por lo que el presupuesto total que se destinará a reducir las listas de espera será de 27,8 millones. Desde el Govern apuntan que los efectos de la pandemia sobre las listas de espera han sido importantes. Especialmente a consecuencia de la paralización de la actividad asistencial en los hospitales públicos durante la primera ola de la covid 19, que tuvo lugar entre marzo y mayo del año 2020. Asimismo, en 2021 tan solo se pudo recuperar una parte de la actividad asistencial y ello provocó retrasos en la atención a los pacientes que todavía se están arrastrando. El Ejecutivo considera que mediante esta contratación de asistencia sanitaria con las clínicas privadas se da "respuesta de calidad a los pacientes en unos periodos aceptables".