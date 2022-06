El Govern se ha retirado del juicio del caso Cursach. La Abogacía de la Comunidad Autónoma ha retirado los cargos contra la exdirectora general de Turismo Pilar Carbonell, y el funcionario de esa conselleria Bernardí Seguí, imputados inicialmente por prevaricación. Al igual que ha hecho la fiscalía, la letrada de la Comunidad ha exculpado a estos dos procesados, para quienes se reclamaban 10 años de inhabilitación por favorecer a los negocios de Cursach de forma ilegal.

La abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal, ha señalado en su alegato: "Estamos convencidos de que, revisada la prueba de forma concienzuda, los hechos no encajan en ningún tipo penal". Berrocal ha afirmado además que las acusaciones particulares no pueden mantener los cargos contra Carbonell y Seguí porque no son perjudicados.

Concluida su intervención, la abogada se ha marchado de la sala al no ejercer ya acusación contra ninguno de los sospechosos.

El fiscal Juan Carrau, por su parte, ha justificado su exculpación de Pilar Carbonell y Seguí, planteada en el nuevo escrito de acusación presentado diez días antes del juicio. "No existe ninguna resolución suya susceptible de ser prevaricadora", ha afirmado para explicar por qué reclama su absolución en el procedimiento.