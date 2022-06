Victòria Avellà: «Nos preocupa la llegada de más pateras, pero estamos preparados»

Victòria Avellà empezó como voluntaria en la Cruz Roja a los 16 años y desde hace 20 es la directora autonómica del área de Socorros y Emergencias. Actualmente, también está al frente de los departamentos de Salud y Medio Ambiente. Opina que cada vez se producirán más migraciones cuya causa será el cambio climático.

¿Llegarán más pateras a Balears tras la decisión de Argelia de congelar sus relaciones con España?

Los inputs que recibimos es que podría ser que sucediera esto, pero nadie tiene la certeza o una información sólida que asegure que vendrán más.

Hay más avisos. El ministro de Exteriores italiano, Di Maio, asegura que la crisis alimentaria en África por la posible escasez de cereal ante la guerra de Ucrania traerá una nueva ola migratoria al archipiélago. ¿Cómo se están preparando?

No tenemos información objetiva que nos indique que habrá esas fuertes migraciones. Hay informaciones que circulan, eso es cierto, y que pueden tener un trasfondo geopolítico real. Intentamos estar preparados para el volumen que estamos atendiendo actualmente y siempre contemplamos un escenario de mayor dificultad porque la tendencia que hemos tenido en estos últimos años nos ha conducido a ello. Si en 2019 atendimos solo a 300 personas, al año siguiente se cuadruplicaron las intervenciones. Siempre intentamos estar preparados para estos incrementos. Hemos aumentado nuestros stocks de seguridad con artículos humanitarios y tenemos un plan de contingencia en el que recibiríamos apoyo, para esta primera asistencia que damos, de otros equipos de Cruz Roja que están ubicados en la península.

¿En qué consiste esta primera intervención de Cruz Roja cuando llega una patera?

Se atiende desde dos áreas: la de inclusión y la de emergencias. Hacemos una primera intervención cuyo objetivo principal es comprobar las condiciones de salud de las personas. Si no están bien, les damos asistencia o gestionamos un transporte sanitario si nosotros no lo tenemos disponible en ese momento. En segundo lugar, se hace una cobertura de las necesidades básicas: cambio de ropa, un kit de higiene, comida y agua. Y si es invierno o van muy mojados, se les entrega una manta. Dentro de esta primera intervención también hacemos un cuestionario de vulnerabilidad a estas personas, por eso nuestras intervenciones se dilatan más que hace cuatro años. La intención es detectar desde el principio posibles situaciones que hagan a estas personas más vulnerables. Algunas son evidentes y vienen condicionadas por ejemplo cuando son mujeres, niños, familias completas o personas con discapacidad. El lugar de procedencia también puede influir. A las personas que no tienen un convenio de devolución con España también se las considera más vulnerables porque seguramente han hecho un trayecto más largo que el resto. Vienen de países del África subsahariana y por regla general están más desprotegidos.

¿Qué opciones dan a las personas afectadas por la vulnerabilidad detectada en esas entrevistas?

A las personas más vulnerables se les dará la opción de entrar en el sistema de acogida humanitaria del Ministerio de Inclusión a través de los centros de acogida humanitaria. Aquí en Balears no hay ninguno de este tipo. Lo que hacemos nosotros es gestionar la salida de estas personas hacia este tipo de centros que están en la península. Nosotros ayudamos a la identificación de esta vulnerabilidad, pero la decisión final de si son o no son vulnerables recae en el Ministerio de Inclusión. Por otra parte, cabe decir que entrar en el sistema de acogida humanitaria es una opción voluntaria.

¿Hay recursos en Mallorca para las personas que esperan ser trasladadas a los centros de acogida humanitaria de la península?

Todas las personas que llegan en patera pasan a disposición policial, tanto los vulnerables como los que no lo son. En un máximo de 72 horas quedan en libertad, si no hay plazas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o los envían a este tipo de espacios para el retorno a su país. Nosotros no volvemos a tener contacto con los que no son considerados vulnerables. Para los que sí lo son, una vez salen de las dependencias policiales, tenemos 44 plazas temporales subcontratadas, que están bajo el paraguas de una subvención del Ministerio de Inclusión, para que se queden hasta que podamos enviarlos a los centros de acogida humanitaria de la península.

¿Qué perfil tienen los migrantes que llegan?

Hasta hace año y medio o dos el perfil era muy homogéneo: chicos jóvenes desde los 16 hasta los 30 años. La mayoría argelinos que suelen llegar en buenas condiciones físicas porque el trayecto no es muy largo. A veces desembarcan con alguna quemadura por la gasolina o la sal del mar, con hipotermia o insolaciones cuando se embarcan en verano. En el momento que se han incrementado las llegadas han empezado a usar también esta puerta de salida personas procedentes de África subsahariana. Algunos pasan meses de viaje o incluso meses en Argelia para poder subirse a una patera. Son personas procedentes de Mali, Guinea-Conakry...

También están llegando mujeres.

Sí. Con ellas siempre se trata de identificar si hay posibles víctimas de trata. Parece que aquí no, pero en otros territorios sí se han identificado. Debo decir también que se va incrementando la llegada de familias enteras, que es un tema que no conocíamos. El año pasado llegó una embarcación que llevaba a tres familias completas con niños pequeños de todas las edades.

El domingo pasado llegó un bebé. ¿Cómo se procede en este caso?

Inmediatamente se le traslada a un centro de salud para que se le dé asistencia sanitaria específica. Lo mismo cuando desembarca una embarazada.

¿Están viendo algún cambio en los jóvenes que huyen de sus países y desembarcan en Balears?

Sí. En los jóvenes que llegan estamos empezando a ver problemas de adicciones a fármacos por problemas de salud mental. Es una de las cosas que más está impactando a los equipos.

¿A qué achacan el incremento de llegadas de pateras?

Esta semana estábamos en Eivissa y allí una compañera que trabaja en el área de mediación y es marroquí y conoce a gente de Argelia, explicaba que es una falta de expectativas de futuro. Mucha gente ve muy pocas posibilidades de mejorar, de tener acceso a la sanidad o a la educación. La sanidad y la educación es lo que más les preocupa. No tienen un acceso fácil si no es a través de servicios privados y la gran mayoría no los puede pagar. Es la desesperación de la gente ante un país sin recursos públicos y en el que vales lo que tienes. Pensamos que el desánimo ha arraigado de manera fuerte en la población y por eso cada vez se plantean más partir.

¿Serán suficientes las instalaciones en Son Tous para la custodia temporal de los migrantes si la ola de llegadas se agranda?

Es un tema del Ministerio del Interior. No sé si son suficientes, lo han de valorar ellos. De todos modos, son unas instalaciones en las que han de estar un máximo de 72 horas. La salida es rápida. Y considero que es mejor Son Tous que las comisarías porque son lugares específicos y preparados para esas horas que han de estar. Estas personas no son delincuentes.

¿Es necesario habilitar un CIE en Balears?

Pienso que no tiene tanta importancia dónde estén situados este tipo de centros.

¿¿Hacen falta más infraestructuras a nivel humanitario en las islas para estas personas?

Hay que tener en cuenta que su objetivo es partir de aquí. Infraestructuras de permanencia a día de hoy no son necesarias porque no se quedan. Principalmente se marchan a Francia y a Bélgica, tanto por el idioma como por el pasado colonial, pero también a Alemania, donde muchos tienen familia.

¿Cómo valora las infraestructuras temporales que hay?

Nunca hemos tenido un colapso. Si viene más gente se tardará más para esta primera intervención que hacemos, pero es suficiente la infraestructura temporal que hay. Cuando llegan, a la gran mayoría la atendemos en el puerto de Palma, donde hay dos puntos de desembarque. Cuando hay llegadas masivas se les lleva a todos en un mismo punto para poder organizar mejor la atención y no duplicar dispositivos. Hay una buena coordinación y cada vez es más fluida. Desde finales de 2020 contamos con almacenes específicos, recursos, vehículos para estas intervenciones. Es cierto que siempre se pueden tener más recursos y siempre es una presión cuando hay una llegada masiva. Pero trabajamos de cara a éstas a nivel formativo y de organización. Hemos elaborado internamente un mecanismo de apoyo humano y material con otros puntos de la península donde tienen centros logísticos y equipos de voluntarios de refuerzo.

¿Están preparados para este verano?

Estamos preocupados por la posible llegada de más pateras, pero estamos preparados. Insisto: tenemos un plan trazado por si en un momento determinado la situación se desborda. En un máximo de 72 horas los recursos extra de la península estarían aquí.

¿Cuántos voluntarios trabajaron en la intervención del pasado miércoles, cuando llegaron 113 migrantes al archipiélago?

El dispositivo estuvo de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. No estuvieron las mismas personas todo el tiempo, hay relevos. Fue un dispositivo de voluntarios formado por unas diez personas que como digo se van relevando. En Mallorca tenemos unos 160 voluntarios y en Eivissa cerca de cien. En las intervenciones se procura que cada voluntario no supere las cinco horas si es posible.

¿Les preocupa que el discurso sobre la inmigración irregular lo esté monopolizando la extrema derecha en Europa?

La estigmatización de estas personas nos preocupa mucho. Nos preocupa que haya una crispación de la población y la paguen con estas personas que no son responsables de nada. Es un relato que sí nos preocupa mucho.