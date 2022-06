Enseñarles a diferenciar lo que les da placer y lo que les genera displacer

Una pregunta ineludible a las dos responsables de Salud Pública es cómo se educa a estos niños tan pequeños en cuestiones tan complicadas. Y responden que en primer lugar es fundamental enseñarles a saber identificar qué les produce placer y qué les disgusta. «Si refieren de forma reiterada que algo no les gusta, puede ser una señal de alerta que puede servir para prevenir o atajar casos de abusos sexuales», explican.

También deben asimilar que tienen derecho a la intimidad y al respeto. «Deben aprender que su cuerpo es suyo y saber diferenciar en qué situaciones puede un adulto acceder a él (en caso de enfermedad o aseo, ponen como ejemplo) y en cuáles no», apuntan.

Antes, diferencian, a un niño o a una niña pequeña se le «obligaba» a dar un beso a su abuelo pese a que el menor mostrara una manifiesta reticencia a hacerlo.

«Ahora lo aconsejable sería preguntarle, indagar por qué no quiere besarle. Porque puede ser porque le huela mal el aliento, porque su barba le pinche, porque cuando ha estado solo con él le ha reñido o pegado o porque... ha abusado de él», diferencia Antònia Tomàs que se pregunta por qué a un adulto se le permite no demostrar afecto por una persona a la que no soporta y a un niño no.