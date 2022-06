La organizadora de la Palma Pride Week, Kristin Hansen, dice lamentar “profundamente que, al elegir las palabras, no haya sido capaz de hacerme entender como deseaba”. La consejera delegada y fundadora de Ella Global Community sale al paso con “una disculpa pública” por la polémica que provocó este viernes durante la presentación de la actividad que se celebrará a partir del 18 de junio en el parque de sa Feixina, según ella a una «oportunidad para que venga a Palma gente de campo, que no ha vista nunca a una mujer lesbiana». A las críticas por sus declaraciones del alcalde de Palma, José Hila, se suman las de Unidas Podemos que las rechazan por “deplorables” y mostrar un absoluto desconocimiento y menosprecio de la realidad balear”. También la presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha referido al asunto subrayando que “trabajamos, para hacer de las islas “un lugar orgullosamente diverso”. En cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo".

Según Hansen, que en la rueda de prensa en Cort, afirmó que «a solo 15 kilómetros de Palma, dentro de la isla, hay personas que tienen otra mentalidad» sobre la comunidad LGTBIQ+, generando un gran revuelo en las redes sociales, “al elegir las palabras”, no fue “capaz" de hacerse "entender como deseaba. Debería haber elegido mejor mis palabras para que el mensaje sobre lo que realmente significa para mí celebrar este evento se entendiera”. Continúa explicando que “significa visibilidad, respeto, diversidad, inclusión y, sobre todo, representatividad para muchas personas de la comunidad que, en momentos como este, puedan ser libres de ser quienes son”.

Sin concretar más sobre sus manifestaciones por las que la alemana fue acusada de conocer poco a los isleños, dice que lo que le gustarías es que “el mensaje que llegase a la gente, tanto en Palma como en cualquier parte del mundo, es que las mujeres lesbianas queremos ser reconocidas en toda nuestra diversidad, tanto en los grandes núcleos urbanos como en los lugares menos poblados”. Y asegura que como “residente en Mallorca y fundadora de Ella, una comunidad global que trabaja para garantizar la visibilidad, el empoderamiento y los derechos de las personas LGTBIQ+ y las personas no binarias en todo el mundo, nunca nos rebajaría intencionadamente, de ninguna manera, a ninguna de nosotras ni a ningún sector de la sociedad. Mi mensaje no llegó de la manera que pretendía y me disculpo sinceramente”, concluye.

Desprecio a las islas

Por su parte Unidas Podemos reitera este sábado que su “más absoluto rechazo en las deplorables declaraciones de Hansen porque “sus palabras ponen de manifiesto un absoluto desconocimiento y desprecio de la realidad de las Islas y un provincianismo que define a quién lo manifiesta”. Así los podemitas, se adhieren a la repulsa de la FELIB y otras personas y entidades y exigen una rectificación de la organizadora de la semana del orgullo y de los objetivos de la Pride Week de Palma.

Podemos recuerda que trabajan “con intensidad y firmeza desde todas las instituciones” en las que gobiernan en el apoyo, impulso, visibilización, denuncia ante ataques y mejora de los derechos de todo el colectivo LGTBIQ+”. El partido de la regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, que organiza la Pride Week, una celebración marcada por la polémica, afirma que “la reivindicación de la diversidad como su celebración son derechos que han sido conquistados, con un alto coste, por las personas de la comunidad LGTBIQ+. Estos derechos los tenemos que poder disfrutar sin instrumentalizaciones del colectivo”.

“Ni la mentalidad, ni la orientación sexual, ni la identidad de género de las personas la define la distancia a la que viven del centro de Palma”, Tampoco el rendimiento económico” es “la finalidad de la celebración de la diversidad”, critican para reiterar su “exigencia de rectificación, tanto de las declaraciones públicas de Kristin Hansen, como de los objetivos, hasta ahora principalmente mercantiles, de la Pride Week de Palma.

"Compradores de pisos"

La fundadora de la organización Ella también hizo comentarios sobre que las "personas que vienen" a la Pride Week "luego compran pisos" entre otras manifestaciones apuntando al rendimiento económico de la celebración. Por ello, desde Podemos sacan a colación su propuesta de restringir en Baleares la venta de viviendas a quienes no hayan residido dos años en el archipiélago, para lo que presentarán mociones en los Consells Insulars para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta "perspectiva choca frontalmente con la exhibida por Kristin Hansen, en las antípodas" de lo que proponen los podemitas. "Precisamente" el colectivo LGTBI se encuentra con "enormes problemas" para alquilar una vivienda también por "razones de discriminación"", advierten.

Por otro lado, Francina Armengol, ha asegurado en las redes sociales que "hace siete años que trabajamos, de la mano de las entidades que pisan la calle palmo a palmo, para hacer de las Islas un lugar orgullosamente diverso. En cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo".