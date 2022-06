La actual coordinadora de la Estrategia de Cuidados Paliativos de les Illes Balears, la doctora Mercé Llagostera, estimó en unas dos mil las personas que en las islas estarían identificadas como pacientes crónicos avanzados y que, por tanto, precisarán en algún momento de la prestación de cuidados paliativos.

No obstante, esta cifra no reflejaría fielmente la realidad de la comunidad balear. En opinión de Llagostera y pese al esfuerzo realizado en las dos últimas legislaturas por identificar a estos pacientes con la creación de la figura de enfermera gestora de casos, estas dos mil personas tan solo serían un 20% de las once mil que en el archipiélago se encontrarían en esta situación. «Se estima que entre un 1% y un 1,5% de la población adulta necesitarán cuidados paliativos», generalizó.

El doctor Benito apuntó a esta inconcreción como un dato más que reforzaba su denuncia de que las autoridades no se han ocupado de esta problemática ya que ni siquiera se habrían molestado en cuantificar las personas que precisarán estos cuidados ni, mucho menos, dotar a los profesionales que las atienden ni de los recursos ni de la partida presupuestaria necesaria.