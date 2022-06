Més per Menorca acusa al Govern de «desprestigiar» la abogacía de Baleares

La directora de la Abogacía de la comunidad autónoma de les Illes Balears compareció ayer en el Parlament para explicar la nota jurídica urgente respecto del borrador del anteproyecto de Proposición de ley de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Pese a que la propuesta fue del Partido Popular, quien se mostró más contundente por alusiones directas fue el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que denunció la «instrumentalización política» por parte del Govern de la abogacía: «Nosotros hubiéramos pedido directamente la comparecencia de la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, porque en todo este episodio podía haber un desprestigio de la entidad, y esto se ha producido por una filtración interesada de un trabajo que estaba en construcción por parte de la abogacía».

Castells expresó que la filtración llegó en un momento en el que se quería parar la tramitación de esta ley: «Se ha puesto en entredicho la profesionalidad de la abogacía de Balears».

En este sentido, considera que es «injusto» que se haya hecho público este documento con «intención espuria» para intervenir e interferir en un proceso institucional. «Eran unas notas hechas deprisa y corriendo, en un día. Ningún abogado que valore su trabajo estará dispuesto a firmar un informe en un día. Como mínimo la tienes que dejar descansar y volverla a leer», añadió.

Pese a ello, la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, Lourdes Aguiló, contó que las notas jurídicas no se hicieron sobre la versión definitiva del anteproyecto que está en tramitación parlamentaria actualmente, sino que tenía como fecha el 24 de junio de 2021. La consulta de Garrido se realizó el 5 de abril y al día siguiente la conselleria pidió una opinión sobre la normativa. Así, remarca que no le han solicitado analizar el texto definitivo que actualmente está en tramitación parlamentaria: «Nos hacen un favor si no nos piden pronunciarnos» expresó Aguiló, porque actualmente «tenemos una carga de trabajo importante».