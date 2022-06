Pere Soler, el crítico de El Pi que fue expulsado de la formación por una "desobediencia muy grave que afectó a la imagen del partido" ha anunciado hoy que retira la demanda judicial contra el partido por su expulsión. Soler, al mismo tiempo, anuncia que se pasa al partido recién creado XBalears y que surge de una escisión de El Pi en Eivissa y que está liderado por el ibicenco Toni Roldán. Tal y como adelantó este periódico, los díscolos de El Pi estaban preparando un nuevo partido y por ello provocaron la escisión. En un primer momento Soler lo negó pero ahora se confirma la operación.

Hay que recordar que Soler y Bel Febrer, que fue suspendida de militancia durante dos años, formaban parte de la candidatura que perdió el congreso y denunciaron irregularidades ante la Oficina Anticorrupción. Allí se fraguó la división interna en El Pi. El grupo de consellers de El Pi está formado por tres escaños y Soler y Febrer eran mayoría. Por ello pudieron arrinconar a la portavoz del Consell, Xisca Mora, de la facción ‘melianista’ a finales del pasado mes de noviembre. Era un capítulo más de la guerra abierta que se vive desde hace más de un año en el partido regionalista después de un congreso que vencieron los del sector de Josep Melià y que desde entonces se han sucedido enfrentamientos públicos constantes.

Soler aseguró ayer que "el comité de Inca ha decidido marcharnos de El Pi, yo me debo a ellos y he dado el paso". Sobre la retirada de la demanda, Soler aseguró que "entiendo que si me uno a un nuevo partido ya no tiene sentido seguir con la demanda por mi expulsión y por ello la he retirado".

No obstante, desde El Pi confirmaron ayer que el comité de Inca de El Pi no se ha marchado al completo detrás de Soler. Una parte de la agrupación local permanece fiel a El Pi.