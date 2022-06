Bel Busquets, vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell de Mallorca, ha tenido hoy un enfrentamiento con el diputado insular de Vox Toni Gili, durante la celebración de la sesión plenaria de la institución.

El primer motivo de discusión entre el diputado insular de Vox y la vicepresidenta han sido las subvenciones concedidas a diferentes proyectos de asociaciones culturales. Pero la sesión se ha caldeado cuando Gili ha empezado a cuestionar a Busquets por su encuentro en Mallorca con el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a quien ha llamado "delincuente", afeando a la política de Més que compartiera ese encuentro en sus redes sociales pese al papel institucional que debe cumplir como vicepresidenta del Consell de Mallorca.

Busquets ha recordado ante el pleno que la "experiencia" que más le ha "conmovido· desde que se dedica a la política fue visitar al lider de ERC en la cárcel de Lledoners, donde descubrió a "un hombre bueno" privado de libertad. Y ha explicado que su encuentro en Mallorca fue una oportunidad para compartir con él opiniones políticas sobre los retos a los que se enfrentan los partidos de izquierda. Ante los reproches que sobre el tema le continuaba planteando Toni Gili, Busquets ha sacado el genio: "No ha nacido aún el hombre que me diga qué debo hacer y qué no. Esto para empezar. Y usted no será el primero", le ha replicado.

El vídeo, extraído de la retransmisión en directo institución del pleno y compartido en redes por la periodista Inés Mateu, se ha viralizado. En Twitter le han recordado a la vicepresidenta que cuando era profesora del colegio Mata de Jonc ya reprendía a los alumnos que se portaban mal con el mismo tono, lo que la vicepresidenta del Consell de Mallorca se ha tomado con un humor.

Algunas usuarias de la red social han recomendado escuchar el corte de Bel Busquets en bucle, como símbolo del empoderamiento femenino. Y otros han señalado que la respuesta de la vicepresidenta del Consell está a la altura del famoso e histórico "Això és es colmo" de Pere Sampol en el Parlament ante la corrupción del PP.