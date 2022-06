Los partidos del Pacto de izquierdas han rechazado hoy la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que explique en sede parlamentaria su presunta implicación en el llamado 'Caso Puertos'. La comparecencia fue solicitada por el PP y ha recibido el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Pilar Costa, portavoz del PSIB-PSOE, ha asegurado que "no se trata de una cuestión urgente y, además, desde el propio PP han afirmado que a la presidenta no se la acusaba de nada y no consideramos necesaria su comparecencia".

El 'Caso Puertos' es la trama que está investigando la Justicia sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de zonas náuticas en Eivissa y por el cual el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Gual de Torrella, tuvo que dimitir. La diputada del PP, Nuria Riefa, ha calificado de "vergüenza" el bloqueo a la comparecencia y ha asegurado que "la transparencia del Govern queda en entredicho". También ha añadido que las informaciones sobre la presunta implicación de Armengol en el ‘caso Puertos’ son "suficientemente relevantes" para que la presidenta dé explicaciones en el Parlament. "Han salido ‘WhatsApp’ en los que se dice que la presidenta no se limitaba a ciertas reuniones, sino que era informada del proceso de estas concesiones" ha asegurado la diputada del PP, quien ha señalado también la supuesta implicación, entre otros, del "señor Ábalos", en referencia al exministro de Movilidad y Agenda Urbana. "No acusamos de nada a Armengol, serán los jueces quienes decidan, pero si creemos que debemos pedir explicaciones políticas y la ciudadanía debe saber que ocurrió", apostilló Núria Riera. Por su parte, Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos, ha asegurado que ellos han apoyado la comparecencia urgente de Armengol y ha criticado las palabras de Pilar Costa: "Nosotros sí creemos que la comparecencia de la presidenta es urgente".