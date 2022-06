El fondo Cerberus se hace con la mayoría de Ferrer Hotels

Ferrer Hotels ha cerrado por fin un acuerdo con un gran fondo. El estadounidense Cerberus Capital Management ha entrado en la cadena mallorquina, haciéndose con la mayoría de su capital, si bien la familia Ferrer sigue manteniendo su presencia en la compañía.

La transacción, que la ha adelantado Hosteltur, no la dado a conocer aún la hotelera. Su consejero delegado, Esteban Xamena, declinó ayer hacer comentarios sobre la operación. No obstante, desde Ferrer Hotels no se desmiente el cambio en la propiedad de la cadena familiar.

Habrá que esperar a que Cerberus, fondo fundado en 1992, y muy presente en España sobre todo en el sector inmobiliario, a través de su filial Haya Real Estate, haga publica su nueva incursión en las propiedades hoteleras.

El fondo maneja inversiones con más de 55.000 millones de dólares en activos a través de estrategias de crédito, capital privado e inmobiliario en todas las clases de activos, sectores y geografías, explica la firma en su web. Su división inmobiliaria ha perdido este año, en favor de Blackstone y KKR, parte del contrato de la Sareb que gestionaba. La última adquisición hotelera que menciona, junto con la gestora Highgate, es la compra, del hotel Dorsett City London, en Londres.

Xamena, uno de los cofundadores de Alua Hotels, que luego fue adquirida por Apple Leisure Group, está al frente de la cadena Ferrer desde octubre de 2018.

La cadena de la familia Ferrer, fundada en 1965, estuvo negociando el año pasado la entrada de Zetland Capital en su accionariado, operación que no llegó a fructificar. Finalmente ha sido el fondo Cerberus el que se ha hecho con la mayoría de la compañía.

Ferrer Hotels está formada en la actualidad por seis hoteles en Baleares, después de que el año pasado vendió el cinco estrellas Caprice Alcudia Port al Grupo Bordoy. La crisis de la covid ha acelerado la entrada de terceros en los accionados de las hoteleras familiares de la isla.

En esta hotelera mallorquina no todo los activos son propiedad de la familia, también gestiona parte para fondos de inversión y otros los tiene en alquiler.

La cadena cuenta con cinco establecimientos en Mallorca: dos hoteles en Can Picafort (el Concond y el Janeiro, de cuatro estrellas); dos complejos de apartamentos en Port de Alcúdia ( Lime Tamarindos y Lime Playa de Alcudia) y el apartahotel Lime Isabel, en Cala Bona.

En Menorca tiene el apartahotel Ferrer Slyline, ubicado en Ciutadella.