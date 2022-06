Las comunidades pueden limitar el uso de zonas comunes

El Tribunal Supremo ha establecido que las comunidades de propietarios pueden establecer la limitación del uso de las zonas comunes del edificio, siempre y cuando se trate de una decisión aprobada por mayoría. Los jueces se pronuncian sobre el conflicto que se generó en un complejo de apartamentos de lujo, ubicado en la zona residencial de Santa Ponça. Los propietarios de las viviendas se cansaron de que la zona de la piscina fuera utilizada por personas que únicamente disponían de una plaza de garaje y no de un apartamento, y que organizaran en este espacio común celebraciones con los amigos. Así, para solucionar este problema de convivencia la comunidad adoptó una decisión drástica: la zona de piscina y barbacoa solo la podían disfrutar única y exclusivamente los propietarios de los apartamentos.

Esta decisión fue impugnada por el dueño de un garaje y un trastero, que hace años también disponía de un apartamento, que después vendió. Era el hijo de esta persona el que utilizaba, acompañado de sus amigos, la zona de la piscina, provocando el ruido que molestó a los vecinos.

Este propietario acudió a los tribunales para defender su derecho a utilizar las zonas comunes del complejo, señalando que él también abonaba los gastos por el mantenimiento de la piscina y de los ascensores, pese a que teóricamente no podía utilizarlos al no disponer de un apartamento en el complejo.

Esta demanda inicial fue aceptada por la Audiencia de Palma, que consideró que el acuerdo de la comunidad de propietarios era ilegal, por cuanto esta situación no se contemplaba en los estatutos de la comunidad, teniendo en cuenta además que esta persona venía abonando un porcentaje, aunque pequeño, de los gastos que generaba el mantenimiento de la urbanización.

No conforme con esta decisión de la Audiencia de Palma, la comunidad decidió recurrir la sentencia en el Tribunal Supremo. El abogado que defendió a los propietarios fue Joan Escandell, que sostuvo la legalidad del acuerdo adoptado para limitar el uso de las zonas comunes de la residencia de Santa Ponça.

No era la primera vez que se planteaba ante los tribunales este tipo de conflicto de convivencia en una comunidad de propietarios. Los jueces habían dictado sentencias en distintos sentidos, por lo que el Tribunal Supremo decidió aceptar a trámite la apelación del abogado Escandell, para marcar una jurisprudencia definitiva que estableciera la solución a este conflicto.

Así, la sentencia del Alto Tribunal señala que es cierto que la ley establece un derecho de copropiedad de las áreas comunes a los dueños de estas zonas residenciales. Sin embargo, se deja claro que «una piscina, por su propia naturaleza, está al servicio de los propietarios que tengan en el edificio su residencia». Y añade, además que «los titulares de los garajes son propietarios de los mismos, pero no por ello son residentes, sino usuarios de una plaza de estacionamiento». Coincidiendo con la posición mayoritaria de esta comunidad de residentes, la sentencia del Tribunal Supremo deja muy claro que «la piscina, en cuanto elemento común, no tiene como destino natural servir de disfrute a los titulares de los aparcamientos, los cuales los adquieren para estacionar un vehículo y no por las particularidades recreativas de la edificación. El uso de la piscina es extraño, por ello, a la propiedad finalidad de la compra de un garaje», concluye.