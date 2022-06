Un alto cargo de Vox en Castilla y León, máximo responsable del Servicio Público de Empleo de la comunidad, es el gerente de la empresa que se encarga de elaborar el I Plan de Igualdad del Parlament balear. Javier Moreno Espeja, que pertenecía a Vox, presentó ayer su dimisión del cargo, que ocupa desde el 27 de mayo, tras conocerse en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que lidera y es socio de una empresa que ha realizado cursos de igualdad y que Vox pidió eliminar.

El pasado 10 de febrero estuvieron en Mallorca varios representantes de la empresa para participar en las reuniones con los partidos de Balears. En el grupo de trabajo, donde participan todos los partidos, había un representante de Vox: el diputado autonómico Sergio Rodríguez, tal y como se puede leer en la nota elaborada por el Parlament el día de la reunión.

En este Plan se establece el contexto de la normativa sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas del colectivo LGTBI, recogidas en diferentes normas jurídicas, tanto de carácter universal, comunitario, estatal y autonómico, entre las cuales destacan especialmente la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar el LGTBI fobia.

Además, en la primera reunión del grupo de trabajo que se realizó en 23 de abril de 2021, se decidió ejecutar el punto cuarto del acuerdo, para que los miembros del grupo recibieran una formación especifica y asesoramiento externo durante el transcurso de las diferentes fases la elaboración del plan.

Moreno especificó ayer en un comunicado que «con motivo de la situación generada por las informaciones hechas públicas en el día de hoy, sobre la impartición de talleres en el Ayuntamiento de Valladolid, de los que fue adjudicataria por concurso público la empresa Data Consulting y para evitar cualquier perjuicio a la imagen del partido, he tomado la decisión de presentar mi dimisión a petición propia».

Su salida tiene lugar después de que el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, exigiera que se pararan los cursos de igualdad en los colegios. En aquel momento el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, le recordó que los cursos los impartía la empresa de un alto cargo nombrado por Vox y que incluso el propio gerente de esa empresa había dado alguno d ellos.

El concejal de Vox afirmó que los cursos impartidos por la empresa «adoctrinan» a niños y adolescentes «con la excusa de la ideología de género y con los contenidos de ideología feminista y de los lobbies LGTBI, en contra de los principios morales y éticos de los padres de los menores».

Asimismo, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Vox, explican que su decisión de renunciar al cargo tiene como objetivo «evitar dañar al partido que depositó en él su confianza», y pese a decir que ya no tiene vinculación con Data Consulting, no se especifica desde cuándo ni los motivos. Así, detallan que la empresa se dedica a la «enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior» y que por ello se presentaron «a muchos concursos» en «amplia gama de especialidades».