Karina Marulanda: «Me han hecho pagar el doble y negado la hoja de reclamación»

Lo que tenía que ser un espléndido fin de semana familiar en Mallorca para celebrar un cumpleaños empezó el viernes con congoja e impotencia al recoger el coche de alquiler contratado por internet en el aeropuerto de Palma. «He tenido que pagar el doble y ni siquiera me han dejado hacer una reclamación», denuncia Karina Marulanda.

La turista y su familia, residentes en Móra d’Ebre, en Tarragona, llegaron un viernes. Tras desembarcar fueron a recoger el coche reservado y pagado a través de una popular compañía de nombre campechano que empezó como rent a car, después se trasformó en intermediaria y se publicita como «comparador para elegir las mejores ofertas» de vehículos de alquiler. Karina relata que pagó 185 euros por «el viernes, sábado y el domingo hasta las 17.30 horas». Al llegar al punto de recogida en Son Sant Joan, «me dicen que tengo que pagar el seguro, más de 80 euros, y les explico que ya lo hice, por internet». No había forma de entenderse: «Me insistían en que no tenía que haber pagado ese seguro, pero ¿cómo lo iba a saber? Me cargaron los 185 euros en la tarjeta y ahora he tenido que pagar otros 180 euros». Al final «me han hecho pagar el doble, aunque dicen que me devolverán la parte de la gasolina cuando entregue el coche». «Si no pagaba iba a perder todo el dinero porque esta empresa», la del aeropuerto, «se desentiende de la de internet, dicen que no son los mismos». Para colmo «no me dejaron hacer una reclamación, se negaron a darme la hoja». Curada de espanto, la turista dice que la próxima vez contratará el coche de alquiler en su destino.