Socio fundador de Blasson Property Investments. Está gestionando cuatro proyectos en desarrollo que alcanzan los 400 millones de euros de inversión en Madrid, Baleares, Valencia y Andalucía. Además actualmente dispone de dos hoteles en operación que alcanzan las 200 habitaciones.

¿De qué manera puede definir el actual momento del sector turístico y hotelero en nuestro país?

España se encuentra ante una oportunidad única de consolidarse como el destino vacacional de referencia mundial. Tenemos todos los factores a nuestro favor para aprovechar esta circunstancia. Unos no dependen de nosotros como el clima, la posición estratégica en el mediterráneo pero otros muchos se han conseguido a través de grandes esfuerzos por parte de la administración y la empresa privada del sector. Tenemos unas infraestructuras envidiables por todo el mundo, seguridad, una cultura y un paisaje tremendamente rico y heterogéneo. Creo que para conseguir ser lideres tenemos que concentrarnos en seguir mejorando la calidad de plazas hoteleras y el servicio al turista. No podemos descuidar aquello que depende de nosotros y tenemos que seguir mejorando la experiencia del que nos visita. Cada vez existen más destinos como alternativa y tenemos que esforzarnos en que España sea su primera opción.

¿Considera que la situación es parecida en toda la planta hotelera con independencia de la categoría del hotel?

No. Es fundamental tener oferta para todo tipo de cliente. Creo que España se ha concentrado en el segmento de bajo y medio poder adquisitivo y nuestra gran carencia ha sido el segmento del lujo. Tenemos muy pocas plazas para este segmento y pocas cadenas internacionales. Este tipo de hoteles y cadenas no compiten con las plazas hoteleras que ya existen, son operadores con un tipo de cliente que si no están no vienen. Es decir que no contemplan viajar a España hasta que no les demos la alternativa de calidad que ellos demandan.

Baleares se ha situado a la cabeza en el segmento del lujo. ¿Por qué cree que se ha convertido en un polo de atracción de este sector?

Pues porque Baleares resume todo lo que necesita el turismo para triunfar. Es una industria tremendamente experta en que todo funcione para una perfecta simbiosis entre sus habitantes y los turistas. Una vez más su asignatura pendiente era dar la alternativa a las principales cadenas internacionales del lujo que cubrieran una parte de la demanda que ahora no estaba cubierta. En los próximos años creo que se va a mejorar mucho en este segmento con la llegada de Four Seasons, la rehabilitación de Punta Negra, Six Senses Ibiza etc. Creo que la combinación de operadores internacionales con activos icónicos va a atraer un turista que hasta ahora no venía. Nos parece muy acertada la política del Gobierno Balear de mejorar las plazas, no aumentarlas.

Blasson Property Investments protagonizó la compra del hotel de lujo H10 Punta Negra. Esta operación supuso una de las principales transacciones hoteleras en el segmento del lujo en el mercado europeo del año 2021. ¿Qué características hacen especial a esta operación?

Nosotros nos hemos pasado mucho tiempo buscando la ubicación perfecta en España para poder materializar un hotel de referencia en el mundo. Y no es fácil porque tiene que reunir muchas condiciones, Baleares por todo lo que hemos hablado era nuestro sitio favorito y especialmente Mallorca. Cuando estábamos a punto de darnos por vencidos apareció la oportunidad de comprar Punta Negra. Un hotel con historia, auténtico, estratégicamente situado en el municipio de Calvià, integrado en su entorno y con unas posibilidades únicas de convertirlo en una referencia. Estamos muy ilusionados con el proyecto, contamos con los mejores equipos y ya estamos trabajando para que pronto sea una realidad.

Tras una profunda reforma, abrirá sus puertas en 2024 como auténtico referente del Mediterráneo. ¿Cómo será este nuevo hotel que se convierte en referente del lujo?

Punta Negra es una pieza única, ya ha sido una referencia en la Isla y queremos ser humildes y respetuosos con toda la esencia del Hotel y su historia. La reforma que vamos a realizar busca adaptar el hotel a las nuevas necesidades del turista de nuestro tiempo para que siga siendo un lugar icónico. Tenemos mucho interés en que Punta Negra sea además un hotel más permeable con su entorno. Queremos que se convierta en un lugar también para la gente local y no solo para el turista.

¿Blasson prevé otras operaciones de adquisición de hoteles de lujo en Baleares a corto y medio plazo?

Estamos gestionando el Hotel Kimpton de Santa Ponsa que abre este verano y va a ser un éxito. Seguimos estudiando oportunidades en Baleares en el segmento del lujo. Creemos que aún queda margen para nuevas aperturas en este sector.

¿Cuál es la tendencia de inversión en este segmento en España y en Baleares?

El segmento vacacional cada vez es más importante para los grandes inversores. Lejos de parecer una inversión arriesgada, cíclica y estacional se ha convertido en un activo estable y seguro, además de líquido. Es el único activo que puedes atraer capital de cualquier parte del mundo. España es una potencia turística por lo tanto en activos hoteleros no así en otros activos como oficinas, logístico, residencial que somos un mercado tremendamente pequeño para el resto del mundo. Lo importante es que los activos sean de calidad y en mercados consolidados. Antonio Pan de Soraluce podrá dar muchos más detalles sobre todos estos proyectos durante su participación en el Foro ‘Hoteles & Resorts de Lujo en Baleares: objetivo de los inversores’ el próximo 9 de junio en el Club Diario de Mallorca.