Las reyertas tumultuosas con lesiones se disparan un 136% en Mallorca

Las peleas multitudinarias en plena calle y con delitos de lesiones se han disparado en Balears. De forma especial en Mallorca, donde de un año a otro se ha registrado el escalofriante aumento del 136,2%, según datos del ministerio del Interior. La vuelta a la normalidad tras la pandemia, la apertura total del ocio nocturno y el adelanto de la llegada de turistas se apuntan como principales causas de este incremento de las reyertas urbanas con altercados. En el conjunto de las islas la subida de las peleas en grupo llega al 105%.

Las cifras de criminalidad del ministerio del Interior reflejan como en el primero trimestre de 2021 se produjeron un total de 58 peleas tumultuarias con delito de lesiones en Mallorca. Sin embargo, en los tres primeros meses de 2022, las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron la friolera de 137. De seguir con esta misma tónica durante todos los meses de este año, se pueden llegar a contabilizar entre 550 y 600 reyertas con lesiones en nuestra isla.

Hay que recordar en los primeros meses de 2021 Balears vivía la sexta ola de la pandemia de la covid-19. La actividad social era prácticamente inexistente, el ocio nocturno tenía sus puertas cerradas y las restricciones para viajar impedían la llegada masiva de turistas. Este año sucede todo lo contrario. La gente tras la pandemia tiene necesidad de actividad social, de disfrutar del ocio nocturno y los turistas han adelantado su llegada a Mallorca, como hemos podido comprobar con los británicos en Punta Ballena (Calvià) o los alemanes en la Platja de Palma, donde durante todo el mes de marzo estas zonas turísticas ya registraban una gran actividad.

Los municipios grandes

El ministerio del Interior también analiza este tipo de delitos en los municipios mayores de 20.000 habitantes, la mayoría de ellos turísticos. Un ejemplo claro de ello es Calvià, que en 2021 no se registraron reyertas con altercados y, en el primero trimestre de este año, se contabilizaron un total de 15 y todas ellas con delitos de lesiones. El incremento en Calvià se cifra en el 100%. Palma ha pasado de 40 peleas a 62, lo que equivale a una subida del 55%. Manacor ha pasado de una en 2021 a cinco en 2022 (400%); Llucmajor ha subido un 50%, pasando de cuatro peleas a seis este año. En Alcúdia se contabilizaron tres reyertas con agresiones el primero trimestre del año pasado y en los mismos meses de 2022 fueron 10, lo que supone un aumento del 233%.

Inca merece mención a parte, ya que sin ser un municipio turístico ha visto incrementadas las riñas o peleas tumultuosas en un 267%. De tres registradas en 2021 este año se ha pasado a 11. Uno de los aspectos que explicaría el caso de Inca, que al no ser municipio costero no cuenta con muchos turistas, es que sí registra una importante actividad nocturna. La prueba palpable la encontramos en Marratxí, una localidad similar a Inca en cuanto a habitantes y sin actividad turística. La diferencia estriba en que no cuenta, prácticamente, con ocio nocturno. En Marratxí no se registraron peleas multitudinarias ni en 2021 ni tampoco este año.

En el conjunto de Balears pasamos de 87 reyertas con altercados y delitos de lesiones a 179 (105%). En las otras islas también se registra un incremento de este tipo de delitos, pero no en la dimensión acaecida en Mallorca. Es el caso de Eivissa, donde la subida es del 82% con 17 peleas tumultuosas en 2021, mientras que en los tres primeros meses de este año se registraron 31.

Resto de comunidades

En el resto de comunidades autónomas también se ha experimentado un incremento notable de este tipo de delitos, comparando los primeros meses de 2021 con los de 2022 y las restricciones por la covid-19 que había el año pasado. No obstante, ninguna otra comunidad alcanza los porcentajes de incremento de Mallorca. Están entre el 30% y el 90%, nunca en el 136% registrado en nuestra isla. Las que tienen cifras más altas son Comunidad Valenciana y Galicia, mientras que Navarra la más baja.