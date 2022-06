Una decena de hoteles en edificios catalogados sortearán la moratoria

Entre siete y diez hoteles se podrán desarrollar en Mallorca sorteando la moratoria de cuatro años que decreto crecimiento cero en plazas turísticas, según confirmaron fuentes de la conselleria de Turismo. La enmienda socialista, que exoneraba los establecimientos hoteleros en inmuebles históricos, permitirá que los empresarios que tuvieran realizada la reserva de plazas y la hubieran presentado en sus respectivos ayuntamientos, podrán abrir las puertas de su nuevo hotel si está ubicado en un edificio catalogado.

La edil de Urbanismo de Manacor, la socialista Núria Hinojosa, es la principal impulsora de la enmienda junto a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. Hinojosa indicó al respecto que «esta enmienda no se ha presentado por ningún proyecto en concreto, lo que ocurre es que creo que para la economía y la reconversión de los cascos históricos es muy positiva». La teniente de alcalde socialista de Manacor recordó que «muchos de estos edificios se están degradando, están ocupados de forma ilegal, sus propietarios no pueden mantenerlos y la mejor solución es darle otro uso respetando su condición de históricos y revitalizando los centros de los pueblos y ciudades».

En Turismo recuerdan que las competencias de ordenación están ahora en manos del Consell. No obstante, apuntaron que se trata de establecimientos hoteleros que va de 10 a 30 plazas. Al fijar un tope máximo de 200 plazas en toda Mallorca se calcula que, con estas cifras, se podrán habilitar en torno a la decena de hoteles en edificios catalogados o declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Desde el Govern también apuntan que se da potestad a los consells insulares y a los ayuntamientos para revocar la excepción de la enmienda en su término municipal mediante un acuerdo de pleno.

Hinojosa aseguró que en su municipio puede haber unos tres proyectos que se podrían beneficiar de esta enmienda, no obstante reiteró que «la enmienda no solo se ha hecho para Manacor, en otros municipios existen también edificios catalogados con proyectos, pese a ello me siento orgullosa de que en el Pacto la llamen ‘enmienda Manacor’ y que seamos pioneros en esta iniciativa».

Edificio Francesc Gomila

Uno de los proyectos existente en Manacor es la reconversión en hotel de un antiguo caserón de grandes dimensiones ubicado en la calle Francesc Gomila. Nuria Hinojosa confirmó que el proyecto ha entrado en el ayuntamiento, pero existen otros. Este hotel es uno de los que se presentó horas antes de que entrara en vigor la moratoria, fijada mediante el decreto ley del 11 de febrero. Desde Turismo apuntaron que muchos otros proyectos se presentaron en estas horas desde la aprobación a su publicación en el BOIB.

El promotor del proyecto fue en un principio el excoordinador de Esquerra Republicana en Balears, Joan Lladó, ahora propietario de la empresa hotelera AniràBé. El edificio es propiedad de una familia de la ciudad y Lladó impulsaba la renovación a cambio de la explotación. No obstante, el expolítico republicano aseguró a este periódico que «es cierto que el proyecto lo iniciamos nosotros, pero al final por la pandemia y otras inversiones lo vendimos a los propietarios del inmueble, que son ahora los promotores del hotel».

En Manacor existen otros dos edificios que podrían reconvertirse en hotel por su condición de catalogados. Uno de ellos ubicada en la conocida plaza de ses Verdures. De igual modo, en Porreres también hay un proyecto para otro edificio histórico con la reserva de plazas realizada y la documentación presentada en el ayuntamiento. En Palma también se inició la tramitación de plazas y licencias en edificios catalogados del casco antiguo.

La abstención positiva del PP

Més y Podemos votaron en contra de que la iniciativa socialista se incluyera en la Ley de Turismo aprobada el pasado martes. No obstante, la abstención del PP propició su aprobación. Fuentes del Govern apuntaron que desde los populares estaban interesados en que prosperase y se había hablado con el presidente del Consell de Eivissa, Vicente Marí, y se les otorgaron 150 plazas.