La amenaza de un boicot al suministro de gas por parte de Rusia está ejerciendo presión sobre los políticos alemanes. La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes (VUSR), Marija Linnhoff, ve en los jubilados la solución al problema del gas. Para ahorrar energía en Alemania, según la propuesta, las personas mayores podrían viajar a lugares más cálidos durante períodos más largos durante el invierno. Linnhoff cita a Turquía, Túnez y Mallorca como ejemplos de destinos. Muchos pensionistas ya están pasando los fríos meses de invierno en la isla. Según Linnhoff, estos viajes de larga duración deberían estar subvencionados.

En Alemania, se aprobó un paquete de ayuda a finales de abril como reacción al aumento de los precios de la energía. Entre otras cosas, prevé un precio único de la energía a tanto alzado de 300 euros , pero solo para “trabajadores sujetos al IRPF”. Eso significa que los 21 millones de jubilados en Alemania hasta ahora se han quedado con las manos vacías. Entonces, ¿por qué no pagar una tarifa plana de vacaciones a largo plazo que este grupo podría utilizar para financiar un viaje de este tipo y no agotar demasiado las reservas de energía doméstica? Esa es la idea del jefe de VUSR.

Vacaciones de larga duración en Mallorca desde 950 euros

En una entrevista con Mallorca Zeitung, calcula: "El precio de partida para un viaje de este tipo a Mallorca ronda actualmente los 1.300 euros por persona. Son 50 días en un buen hotel de clase media en Mallorca con media pensión y vuelos incluidos. Con alojamiento propio actualmente estamos en 950 euros por persona".

Si se añadiera una suma global de unos 500 euros, como sugiere Linnhoff, el resultado sería una oferta de vacaciones asequible. “Matas varios pájaros de un tiro: los pensionistas también obtendríamos subvenciones, ahorramos gas para la industria y apoyamos los destinos vacacionales. Porque creo que Mallorca todavía está siendo golpeada por la pandemia”, dice.

Linnhoff, que representa a más de 7.000 agencias de viajes en toda Alemania con su asociación, ve su industria indirectamente afectada por la guerra en Ucrania y las cargas financieras asociadas a los consumidores: "Si las familias con niños tienen problemas financieros, probablemente serán los primeros en renunciar a las vacaciones. Necesitamos oportunidades para subsidiar los viajes en particular".

Así reaccionaron los políticos ante el avance

Linnhoff ciertamente tiene una voz importante en la industria del turismo. La semana pasada fue nombrada miembro de la Junta Asesora de Turismo del Gobierno Federal por el Ministro de Economía, Robert Habeck. Sin embargo, no por la sugerencia, sino "porque simplemente aporto experiencia conmigo, incluso si a veces se me considera un niño terrible en la industria. Simplemente no tengo miedo de atacar a los grandes", dice Linnhoff.

Sin embargo, su sugerencia no llega a todos. Según los informes de los medios, el ministro de Economía de NRW, Pinkwart, critica la idea con respecto al negocio navideño. Si el poder adquisitivo cae durante este período, esto crearía nuevos problemas. Linnhoff lo ve diferente: "El poder adquisitivo no se resiente si viajas en enero y febrero. Esos son los meses en los que Alemania se calienta más".

La “Asociación de Bienestar Paritario” advierte del consumo de queroseno derivado de este tipo de viajes, que sería cofinanciado por dicha subvención. "Creo que es importante pensar en la frecuencia con la que vuelas", dice Linnhoff. "Pero el problema con Rusia eclipsa todo en este momento".