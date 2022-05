Iratxe García: «El objetivo de la misión de menores tuteladas era desprestigiar al Govern»

Iratxe García hizo ayer escala en Mallorca para encontrarse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y participar en una conferencia sobre el futuro en Europa, donde reivindicó la necesidad de seguir fortaleciendo el proyecto común.

Ha venido a hablar sobre jóvenes y futuro pero ¿lo tienen vista la situación actual?

Son los protagonistas y el futuro será el que ellos quieran. Queremos involucrarlos en el proceso de construcción europea porque la pandemia nos ha enseñado la necesidad que tenemos de fortalecer el proyecto de Europa. Y queremos implicar a la ciudadanía en este proceso.

¿La guerra en Ucrania ha reforzado el proyecto europeo?

Sí. Las crisis siempre han supuesto momentos de oportunidad. Necesitábamos una respuesta común y solidaria que ya se vio al inicio de la pandemia cuando todos tomábamos decisiones de forma individual. Cuando estamos unidos somos mejores y más fuertes.

Existe la percepción de que Europa solo mira a Balears como destino turístico.

En Europa se habla de Balears. Somos muy conscientes de que la UE tenga instrumentos de cooperación con los gobiernos autonómicos. Y hay que tener en cuenta las singularidades. Balears son unas islas y necesitan ser tenidas en cuenta con esa especial atención. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, reivindicó que Balears tendrá la primera planta de hidrogeno verde del sur de Europa. Balears es mucho más que el turismo, pese a que este sea importante. Tienen un campo de posibilidades en energía verde y digitalización.

Una de las consecuencias del cambio climático será la llegada de un gran número de refugiados a Europa. ¿Está preparada la UE para recibirlos?

Tenemos que prepararnos. Hemos hecho un buen ejercicio para ver los desafíos y ahora tenemos que ponerlos en práctica. El cambio climático es una de las prioridades. Debemos tener una política migratoria común real para que no existan clases o categorías entre los refugiados. Porque son iguales los que llegan de Ucrania que los que vienen de Afganistán.

Hungría y Polonia se oponen a recibir refugiados. ¿Hay temor de que otros países europeos tomen el mismo camino?

Los populismos, nacionalismos y la extrema derecha están campando a sus anchas en un momento de incertidumbre, y son conscientes de que tienen una gran oportunidad porque utilizan recetas simples ante problemas complejos. La extrema derecha está creciendo en Europa, como hemos visto en Francia con Le Pen o en España con Vox. El peligro está en la convivencia entre la derecha democrática y estos partidos. Un ejemplo claro es el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, y ya veremos qué ocurre en Andalucía. Si suman, será una realidad.

Hace poco vino una comisión europea formada por representantes del PP, Cs y Vox para analizar los abusos a menores tuteladas. ¿Qué valoración hace?

Es bastante preocupante ver cómo la derecha actúa sin ningún escrúpulo e intentan sacar rédito político del sufrimiento de estas niñas menores. El objetivo de quienes impulsaron esta misión, a través de unos peticionarios claramente vinculados a Vox y PP, era desprestigiar a un gobierno autonómico, sin importarles si eso suponía entrar en una dinámica que pudiera afectar a menores. Intentamos explicar en el Parlamento Europeo que estamos para legislar e intentar mejorar la vida de las personas, pero no somos jueces ni policías. Lo que debemos hacer es no entorpecer este procedimiento y colaborar. Hacer lo que está haciendo el Govern: actuar con total transparencia. Parece muy casual que ni PP ni Vox, al finalizar esta misión, propusieran que se hiciera lo mismo en otras comunidades donde también ha ocurrido lo mismo. Lo que menos les importa son las menores y lo que más, atacar a los gobiernos de izquierdas.

También se ha conocido esta semana que Valtònyc no será extraditado a España.

Es una cuestión de cooperación judicial entre Bélgica y España donde las instituciones europeas no intervienen para nada y, por tanto, prefiero el respeto a estos procedimientos y que se desarrollen de la mejor forma posible.

Hay dos nombres relevantes de Balears en el Parlamento Europeo: José Ramón Bauzá y Rosa Estaràs. ¿Qué relación tiene con ellos?

Hay un tercer nombre: Alicia Homs. Tengo una relación afable y respetuosa. En Bruselas el nivel de crispación no ha llegado al que existe en España. No quiere decir que no haya conflictos, pero la crispación es menor.