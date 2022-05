El cuartel de Son Tous se utilizará para custodiar a los inmigrantes que lleguen de forma irregular

La Policía Nacional utilizará el recinto del antiguo cuartel de Son Tous para albergar a los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Baleares. Este se usará como equipamiento temporal mientras se tramita el expediente de devolución. Han habilitado 15 módulos para 150 personas y se puede ampliar hasta llegar a los 200 con carpas temporales. La idea principal es que sirva de complemento a las dependencias policiales, sobre todo en los casos en que se produzca una llegada importante de personas en pocas horas.

El jefe superior de Policía de Baleares, Gonzalo Espino, detalla que se prevé que esté en funcionamiento a finales de julio. Afirma que hasta el momento había sido complicado por la pandemia, ya que tenían que hacer PCR a todas las personas y algunas tenían covid: "Estábamos desbordados, y esta es una manera de que los inmigrantes estén aquí de una manera digna y tengan todas las comodidades que necesiten".

Asimismo, resalta que las fronteras de Argelia están cerradas, por lo que no se puede proceder a la devolución de los que llegan a Baleares, y explica que los pabellones son similares a los que se utilizan en Murcia o Canarias.

Sobre las personas que llegan, relata que la mayoría optan por irse a la Península y son "muy pocos" los que se quedan en la isla: "No son especialmente violentos y agresivos, solo quieren sobrevivir como puedan. No hemos tenido ni fugas ni agresiones, no son delincuentes peligrosos".

Los migrantes, según explican desde la Polícia Nacional, podrán permanecer custodiados hasta un máximo de 72 horas en Son Tous, hasta que se abra el expediente de devolución y pasen a disposición judicial, donde se decidirá si ingresan en un CIE o quedan en libertad.