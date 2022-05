Las farmacias cobrarán treinta euros por un certificado covid para viajar

Si usted piensa viajar a algún país de la UE o de cualquier otra parte del mundo en próximas fechas, cerciórese antes de qué requisitos covid piden en su lugar de destino para permitirle la entrada.

Ese es el principal consejo que dan en el Centro de Información del Medicamento (CIM) del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Balears (COFIB), un departamento en el que también informan que se está ultimando un convenio entre la institución colegial y el Servei de Salut para que las farmacias puedan emitir un certificado covid digital que permita traspasar las fronteras de los países de la Unión Europea que exijan este requisito.

Y tanto el presidente del COFIB, Antoni Real, como el propio CIM adelantaron que el precio máximo que se le podrá reclamar a los ciudadanos por este test y la posterior emisión del certificado digital europeo será de 30 euros.

Desde el CIM, Rosa García, una de sus responsables, explica que si usted tiene puestas las dos dosis de la vacuna contra la covid, lo que de ahora en adelante se denominará pauta completa, podrá viajar a cualquier Estado miembro de la Unión Europea siempre y cuando esté vigente. Y lo estará siempre y cuando no hayan transcurrido más de nueve meses desde la dosificación de la segunda pauta vacunal.

Si ha pasado más tiempo desde la puesta de la segunda dosis, el abanico de posibilidades se amplía.

Así, podrá recurrir a un laboratorio oficial para hacerse una prueba PCR y si esta sale negativa le emitirán un documento que acredite que está libre de la enfermedad y que le servirá para viajar sin problemas en los controles aeroportuarios durante las siguientes 72 horas.

A un menor coste -fuentes sanitarias detallaron que el desembolso actual por una PCR en un laboratorio acreditado ronda los 70 euros-, también podrá recurrir a los nuevos test de antígenos «profesionales» que cuando se suscriba el convenio le realizarán los farmacéuticos en sus establecimientos. No obstante, en este caso la prueba no solo tendrá un coste menor (los citados 30 euros), sino también una vigencia de más corta duración: 24 horas desde su realización. Y recuerde que para regresar a España desde estos países deberá hacerlo con las mismas pruebas.

Coste real: 6 euros

Antoni Real ha justificado el mayor coste de estos test de antígenos «profesionales» en que tendrían una mayor «sensibilidad y penetración», que el frotis sería nasofaríngeo en contraposición con los más superficiales autotest de antígenos para los que se fijó un precio máximo de 2.94 euros y que, cómo se recordará, se implantaron en la fase final de esta pandemia con el objeto de comunicar los positivos al Servei de Salut y facilitar las bajas médicas en unos momentos en que los centros de salud estaban desbordados. Real reveló que el coste real que tendrá que pagar el farmacéutico por estos test de antígenos más sensibles rondará los 6 euros.

Asimismo, a diferencia de los autotest, el farmacéutico no se limitará a supervisar como el cliente se hace la prueba sino que la tendrá que realizar él personalmente.

Certificado de recuperación

Otra casuística que ha explicado Rosa García que también permitirá viajar es la obtención de un «certificado de recuperación» al que podrán acogerse todas aquellas personas que hayan pasado recientemente la enfermedad. «Tendrá que demostrar el contagio con una PCR o uno de estos test profesionales que aún no hacen las farmacias a la espera de la firma del convenio. No serán válidos los autotest. Y a los 11 días de la prueba, sin necesidad de confirmar con otra que ya se está libre de la enfermedad, el usuario se podrá descargar este certificado de recuperación que le permitirá viajar durante los siguientes seis meses», concluye la farmacéutica recordando que si usted tiene la pauta completa y la tercera dosis de recuerdo, su inmunidad covid no tendrá fecha de caducidad hasta que las autoridades sanitarias decidan lo contrario.