Armengol, a Vox: «Solo habla de inmigrantes pobres, nunca de los ricos»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, volvió a mostrarse contundente ayer con el discurso de Vox al relacionar la inmigración irregular con un supuesto aumento de la violencia en Balears: «Ya basta de mentir cobrando un sueldo público que pagamos todos los ciudadanos. No le pagan para que venga aquí a trasladar odio y mentiras. Siempre he pensado que usted es xenófobo, pero ahora tengo claro que hay que acuñarle la aporofobia». Esto es, fobia u odio a las personas pobres o desfavorecidas. «Solo me habla de los inmigrantes vulnerables y los pobres, nunca de los ricos que vienen a vivir a esta Comunidad Autónoma», añadió.

El líder del partido de ultraderecha, Jorge Campos, trató de fijar que la llegada de pateras es la causa directa del incremento de la «delincuencia y la inseguridad» porque el año pasado la inmigración irregular aumentó respecto a 2020 un 370 %. La realidad y los datos detallan que en 2021 llegaron a Balears 161 pateras con 2.343 inmigrantes irregulares, casi un 44 % más de embarcaciones y un 60 % más de personas que el año previo, cuando fueron interceptados 1.464 inmigrantes llegados en 112 barcos. Una cifra muy lejana a la dictada por Vox. Armengol lamentó que «traslade odio y mentira» y, una vez más, sus preguntas planteadas en el Parlament sigan «con el mismo tono y el mismo nivel de vísceras y sin aportar nada a Balears». Además, le recordó a Campos que quien tiene las competencias de inmigración es el Gobierno central. En este sentido, reivindicó la necesidad de apostar por un tratamiento de la inmigración desde una perspectiva de derechos humanos y con «políticas propias para que el mundo sea más justo». La pregunta sobre inmigración irregular es una constante de Vox, y pese a su insistencia los demás grupos políticos han rechazado su discurso en multitud de ocasiones. Armengol recordó hace poco que el migrante «no es el culpable, es la víctima» y censuró el «discurso de odio, de mentira y de demagogia absoluta» de Campos. Además, expresa que llevan tiempo pidiendo más recursos tanto para las fuerzas de seguridad como para la Cruz Roja, ya que son quienes atienden en primera instancia a los migrantes, y por ello le afea que realice un discurso criminalizador de los inmigrantes siempre que aparecen noticias nuevas.