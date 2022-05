El Instituto Nacional de Estadística lanzó este lunes el resultado de una nueva estadística experimental que mide resultados del turismo receptor a partir del rastreo de la posición de los teléfonos móviles. De acuerdo con ella, Palma se convirtió en abril en el tercer municipio con más turistas extranjeros, rozando 146.000, solo por detrás de Barcelona y Madrid.

Además de Ciutat, destacan otros destinos de la isla, como Calvià, Capdepera y Muro, entre los diez destinos preferidos de los alemanes durante el mes en el que se disfrutaron de las vacaciones de Semana Santa.

La fuente de información del INE han sido los datos agregados proporcionados por los tres grandes operadores de telefonía móvil en España, a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos con tarjeta SIM de operadoras extranjeras detectados en esas fechas de gran afluencia de turistas internacionales. La entidad investigadora hace la salvedad de que puede darse el caso de que una misma persona viaje con dos o más terminales telefónicas, por lo que podría ser contado más de una vez, o que por el contrario no lleve ningún móvil o lo tenga desconectado. Por tanto, la estadística no sería completamente fiable, pero sí es reveladora, a la vez que se subraya que no se identifica individualmente a los usuarios de telefonía.

Así las cosas, esta estadística revela información de los viajeros de todos los países del mundo en cuanto a su procedencia.

Además de Palma, entre los diez primeros municipios con mayor afluencia de turistas figura Calvià, en el octavo puesto, por detrás de Arona (Tenerife) y delante de Sevilla y Marbella.

Cuatro de cada diez de los viajeros extranjeros que vinieron a Palma lo hicieron desde Alemania y el 16% desde el Reino Unido. Calvià rozó el 40% de turistas británicos y casi el 29% de alemanes.

Como es habitual, Mallorca es el destino más atractivo para los germanos, con Palma en primer lugar, seguido de Barcelona y Pájara (Fuerteventura). Calvià se sitúa en el quinto lugar (igual que con los británicos) y Capdepera y Muro ocupan el séptimo y octavo puesto.

A nivel general, el principal país emisor fue el Reino Unido, con más de un millón de turistas, seguido de Francia (casi 784.000, el 15,3%) y Alemania (693.500, el 13, 6%). Cerca del 92% de los turistas internacionales que vinieron en abril eran europeos, seguidos por los procedentes de América (5, 2%), Asia ,(1,7%), África, (1,3%) y Oceanía (0,1%).

La duración media de los viajes fue de 8,5 días, un 6,6% menor que la estimada hace un año.