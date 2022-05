Son Llàtzer admite que destituyó al jefe de Traumatología por su mala gestión de la lista de espera

El director gerente del hospital de Son Llàtzer, Francesc Marí, achacó la destitución del jefe de Traumatología, José María Rapariz, «a la gestión interna (que realizaba) del servicio, a nada más. Llevamos meses trabajando con los indicadores, tenemos unos objetivos que cumplir y no eran exactamente lo que la gerencia le pedía a este servicio y encontramos que la solución pasaba por un cambio del responsable de Traumatología».

Preguntado sobre si los indicadores apuntaban a que la lista de espera era muy elevada, el gerente contestó que «los indicadores de los contratos de gestión son muy parecidos en todos los servicios (médicos): listas de espera, organización de agenda, la programación quirúrgica, indicadores cualitativos… básicamente lo que más nos preocupaba era la gestión de las listas (de espera). Creemos que se podía hacer de otra manera y las discrepancias a la hora de ver cómo se podía hacer nos han llevado a pensar que lo mejor para el propio servicio y el hospital era hacer un cambio».

Marí señaló que en definitiva el servicio de Traumatología no había cumplido con los objetivos encomendados y recordó que todos los jefes de los diferentes servicios médicos son evaluados periódicamente y que se hace un escrupuloso seguimiento de todos los indicadores. «Estamos a mitad de año y cuando acabe tenemos que cumplir unos objetivos y pensábamos que no íbamos bien y se ha optado por esta decisión», añadió subrayando a continuación que esta insatisfactoria gestión no implicaba que el doctor Rapariz no fuera «un magnífico profesional, que se queda dentro del hospital trabajando».

Preguntado sobre si el servicio de Traumatología era el que acumulaba una mayor lista de espera, Marí matizó que «es uno de los que tienen más demanda. Desde Primaria tiene una demanda importantísima, desde Urgencias entran muchos pacientes para Traumatología y es un servicio grande e importante para el hospital. Y esta dimensionado como tal», señaló revelando que deben derivar primeras visitas (consultas médicas) al hospital Sant Joan de Déu porque «no podemos cubrir toda la demanda que tiene el hospital. Esto ocurre desde hace muchos años. Es un servicio muy importante y clave para este hospital», reiteró.

El impacto de las urgencias

Inquirido entonces si no estaban satisfechos con el trabajo que realizaban en su jornada ordinaria, si no eran todo lo eficaces que se les exigía, Marí se posicionó a favor de sus subalternos: «Eficientes lo son, trabajan muchísimo, se trata de hacerlo mejor, de otra manera…organizar la lista (de espera) de otra manera… de citar al paciente en función de su patología, no todas son lo mismo… es complejo. No es un trabajo fácil ya que además hay que compatibilizar la actividad ordinaria con la urgencia y esta última impacta mucho sobre la ordinaria. Ese equilibrio no es sencillo, eso hay que admitirlo, pero pensamos que era mejorable y de ahí el cambio».

Preguntado sobre las irregularidades en las peonadas denunciadas a este diario que hablaban de adelantos en la hora de consultas vespertinas a conveniencia de los propios facultativos, Marí señaló que no tenía constancia de estos hechos aunque negó a continuación que esto constituyera ninguna irregularidad ya que, consideró, «adelantar una visita puede ser beneficioso para todos, aunque sea en el mismo día. Creo que se hace de manera exquisita la gestión tanto de las mañanas como de las tardes».

Inquirido sobre si lo consideraría una irregularidad en el caso de que el paciente «perdiera» la visita por la «conveniencia» exclusiva del médico en adelantar la consulta, respondió el director médico del hospital, Javier Agüera, que atendía a este diario junto a su gerente. «Permítame que lo ponga en duda porque estamos hablando de actividad extraordinaria y eso no interesa a nadie porque, en nuestro sistema, un paciente no visto es un paciente (por el) que no cobra el médico», garantizó.