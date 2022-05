Son Pardo recurrirá la sanción y afirma que subsanó los fallos cuando llegó el acta policial

El Instituto Hípico del Consell de Mallorca recurrirá la sanción de 150.000 interpuesta por la Dirección General de Ordenación del Juego al hipódromo de Son Pardo. Explican que los fallos se subsanaron durante el día de ayer al recibir el acta de la Policía Nacional. Asimismo, precisan que no se pararán las apuestas y todo seguirá "como hasta ahora".

"Faltaba poner algunos anuncios y señalizaciones. Eran errores de visibilidad administrativa, no hay cuestiones penales. Recurriremos esta inclusión de la propuesta de sanción porque creemos que es desorbitado y seguramente acabará en una falta administrativa", defiende Lluís Socias, presidente del Instituto Hípico.

En este sentido, reitera que "haremos lo que nos diga la Administración", pero detalla que el hipódromo "venía funcionando así desde hace mucho tiempo" y reconoce que "nos teníamos que adaptar y poner estos carteles".

Socias declara que discutirán el expediente con la conselleria y harán sus alegaciones y recursos para que "quede en nada o en una falta leve". No obstante, apunta que detrás de esta denuncia hay "mala fe" porque se produce tres días antes del Gran Premio Nacional de Trote 2022 que se celebra en Son Pardo: "Hay intereses ocultos porque el instituto es rigurosos y transparente. El domingo pasado hubo jornada de hípica con siete carreras. En cuatro se pagaron premios, en las otras no. El más alto fue de 9,60 euros, y los otros fueron de 2,40. Ojalá jugásemos 100.000 euros. Por tanto, nuestra ludopatía es barata".

Como publica hoy este diario, la multa hace referencia a no exhibir la autorización administrativa correspondiente para realizar apuestas, carecer de servicio de admisión para personas autoprohibidas, no exhibir cartelería que indique que la práctica abusiva de los juegos y apuestas perjudica la salud y puede producir ludopatía y no exponer visiblemente al público la información que exige el Reglamento de apuestas de las Illes Balears en su artículo 45.