Multan con 150.000 euros al hipódromo de Son Pardo por incumplir la Ley del Juego

La Dirección General de Ordenación del Juego, órgano directivo del Ministerio de Consumo y adscrito a la Secretaría General de Consumo y Juego, juntamente con la Policía Nacional han levantado acta de infracción al hipódromo de Son Pardo por incumplir la Ley del Juego. Concretamente, la multa hace referencia a no exhibir la autorización administrativa correspondiente para realizar apuestas, carecer de servicio de admisión para personas autoprohibidas, no exhibir cartelería que indique que la práctica abusiva de los juegos y apuestas perjudica la salud y puede producir ludopatía y no exponer visiblemente al público la información que exige el Reglamento de apuestas de las Illes Balears en su artículo 45. El hipódromo de Son Pardo es un órgano dependiente del Consell de Mallorca.

Tal y como figura en el acta de infracción de la prefectura superior de la Policía Nacional, en Son Pardo «carecen de hojas de reclamaciones o denuncias según lo establecido en el Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre hojas de reclamaciones o denuncias en materia de consumo». Además, «no se expone de forma visible al público la información que aparece reflejada en el artículo 45 del Decreto de apuestas, a excepción de la prohibición de apuestas a menores que sí está indicado de manera visible». En este caso, se establece que para la infracción mencionada, en conformidad con el artículo 31.a) de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en Balears, puede corresponder una sanción desde 30.001 hasta 450.000 euros: «Por todo esto, le corresponde una sanción de multa por un importe de ciento cincuenta mil euros (150.000 €), todo y sin perjuicio de la instrucción del procedimiento». Miquel Piñol, Director General de Comercio, declara que se trata de un trámite administrativo habitual y recurrible y que, en cualquier caso, «el objetivo es siempre la prevención y la protección de menores y colectivos vulnerables, como el de los autoprohibidos». No obstante, recuerda que desde hace años este Govern y la Brigada del Juego de la Policía Nacional tienen una estricta política de menores cero en establecimientos de juego y apuestas, tanto a efecto de prevención como de denuncia y persecución. Tolerancia cero. Hay que tener en cuenta que según el Decreto 42/2017 de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el artículo 45 donde se recoge la información a las personas usuarias sobre las normas de funcionamiento, debe aparecer en los establecimientos de juego donde se realizan apuestas debe exponerse de forma visible al público información, como mínimo, de los aspectos siguientes: evento o acontecimiento objeto de las apuestas, normas de funcionamiento de las apuestas, cuantías mínimas y máximas de las apuestas, horarios y límites de admisión de los pronósticos, limitaciones en la participación de las apuestas e información expresa relativa a la prohibición de la participación de las personas menores de edad. Esta sanción coincide con la celebración este fin de semana del Gran Premio Nacional de Trote 2022 que se celebra en Son Pardo, una de las citas más esperadas por los amantes del trote que contará con la presencia de numerosos representantes del mundo de la hípica. Hace pocos días el conseller insular de Transición, Turismo y Deportes, Andreu Serra, remarcó «la importancia de un evento como este, especialmente este año que lo podremos disfrutar con normalidad y sin restricciones de ningún tipo».