La covid en Baleares no existe por debajo de los 60 años: las sospechas no se confirman y son «viriasis»

En estos momentos en que la pandemia de covid-19 ha pasado a un segundo plano pese a que el organismo internacional competente, la OMS, no la ha declarado finiquitada, la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 parece que ya no existe excepto para los mayores de 60 años.

Esto es al menos lo que se estableció en la última Estrategia frente a la Covid que el ministerio de Sanidad indicó el 25 de marzo.

En una instrucción de la directora asistencial del Servei de Salut, Eugènia Carandell, dirigida a los médicos de familia a la que ha tenido acceso este diario, les recuerda a estos profesionales que con pacientes con síntomas compatibles con la covid-19 que no estén encuadrados en los colectivos calificados de riesgo [a saber, todas aquellas «personas con 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas»] «cuando el facultativo no considere indicada la realización de una PDIA (prueba diagnóstica de infección activa, esto es, una PCR o un test de antígenos) pero por criterios clínicos se requiera (dar) una incapacidad temporal, no se ha de emplear el diagnóstico de covid sino cualquiera de los diagnósticos empleados habitualmente en caso de infección respiratoria alta».

Esto, en definitiva, implica que desde la dirección asistencial se insta, siguiendo la estrategia marcada a nivel nacional, a que a los pacientes con sintomatología compatible con la covid que, por su estado, precisen una baja médica se la den, pero no justificándola en un contagio por el SARS-CoV-2.

Fuentes sanitarias consultadas coincidieron en que esta forma de actuar podría perseguir que hubiera una menor comunicación de casos por covid que rebajaran las incidencias comunicadas oficialmente en las diferentes CCAA.

Algún médico de este nivel asistencial consultado refirió que, en su caso, pide una prueba de covid para todas las infecciones respiratorias que considera «sospechosas» de estar provocadas por el virus pandémico, independientemente de la edad del paciente. Y que comunica todos los resultados positivos a Salud Pública.

No obstante, admitió que otros médicos estarían dando bajas médicas por cuadros clínicos preocupantes sin estas pruebas específicas y bajo el epígrafe genérico de «viriasis» (conjunto de infecciones respiratorias causadas por varios virus).

Trece muertes desde el domingo

Desde Salud Pública defendieron esta forma de actuar por la buena situación asistencial y por el alto porcentaje de población vacunada que, subrayaron, está evitando casos de patologías graves. Sobre la posible comunicación de menos casos de los reales, se limitaron a subrayar que informan de todos los positivos por covid que les son comunicados.

Sin embargo, el virus sigue aquí. La plataforma visor covid del Govern informó ayer de 337 casos nuevos y, desde la última actualización del domingo, notificó 13 fallecidos que elevan a 1.386 el total de decesos desde el inicio de la pandemia en Baleares.