«No son vapores, son gases tóxicos muy nocivos para el medio ambiente y la salud». La Plataforma ciudadana contra los Megacruceros, insatisfecha con el acuerdo suscrito entre el Govern y las navieras para limitar la llegada de estos buques turísticos a Palma, ha puesto en marcha una campaña cuyo objetivo es recaudar fondos que le permitan financiar un estudio sobre su impacto ambiental en Palma.

Según el vídeo de la iniciativa, el estudio se realizaría mediante la colocación en Palma de una red de medidores de la calidad de aire. Y para ello se solicita a la ciudadanía ayuda a través de la plataforma digital whydonate, donde quien lo desee puede realizar las aportaciones económicas.

El vídeo de la acción utiliza la imagen de la llegada a Palma del Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo, así como la estela de humo grisáceo que salía de sus chimeneas al realizar la maniobra de aproximación a puerto y el atraque el pasado lunes.

También utiliza el comunicado que la naviera Royal Caribbean emitió el día siguiente para defenderse de las acusaciones de contaminar el medio ambiente, un mensaje en el que afirmaba textualmente que el humo que salía de las chimeneas del buque del megacrucero no era humo, sino «vapores», gracias a la acción de los denominados scrubbers que eliminan las sustancias tóxicas de los escapes, cuando la organización Ecologistas en Acción pidió el pasado abril a la Organización Marítima Internacional (OMI) la prohibición de este tipo todo tipo de depuradoras de gases como opción para seguir usando fueloil en los buques.

La Plataforma contra los Megacruceros calificó el mencionado acuerdo entre el Govern y las navieras como “muy poco ambicioso”. Y añadió que solo el Wonder of the Seas "contamina casi diez veces más que todos los coches de Palma juntos, y que a la vez genera 2.000 toneladas de residuos en el día». Añadió además que el turismo de cruceros «es un turismo insostenible, un turismo totalmente fuera de escala" y que el acuerdo tendría que haberse limitado a permitir "un solo un megacrucero al día en Palma».