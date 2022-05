La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha asegurado en su visita a Palma que las bajas menstruales por síntomas graves se incluirán en la Ley del Aborto que aprobará próximamente el Gobierno. Así, ha defendido que el derecho laboral no deber ser "neutro al género" y reivindica que la salud menstrual debe convertirse en uno de los estándares de salud de mujeres, adolescentes y niñas de este país, ha manifestado la secretaria de Estado, quien ha destacado que esta futura ley que el Gobierno está ultimando situará a España "a la vanguardia" de los derechos de salud y reproductivos de las mujeres: "No es casualidad ante la reacción de la extrema derecha que se oigan voces que dicen que abortar es un fracaso, que el dolor de regla es una tontería que con un ibuprofeno se pasa y que las mujeres no necesitan ningún derecho más porque están todos conquistados".

Asimismo, destaca que el anuncio de la nueva norma ha provocado que "todos los países del mundo miran a España con admiración" porque incluirá medidas "fundamentales" como que los abortos puedan practicarse siempre en centros públicos porque "actualmente ocho de cada diez interrupciones voluntarias se realizan en centros privados". En este sentido, ha pedido que se apruebe la "tasa rosa" con el objetivo de que los productos como compresas, tampones y copas menstruales tengan un IVA del 0 por ciento ya que "no se entiende que una cosa sin la que podemos vivir sea más cara por una simple decisión política". Agresión machista en Es Firó de Sóller Rodríguez ha calificado de "lamentables" las agresiones sexuales que sufrieron dos reporteras de IB3 durante las fiestas populares de Es Firó en Sóller y ha insistido en que las administraciones deben proteger a las mujeres porque "su seguridad a veces está en riesgo por el machismo". "Mientras siga habiendo escuelas en las que no se enseñe que las mujeres tenemos la misma capacidad de decidir que los hombres sobre nuestras relaciones sexuales no vamos a evitar el comportamiento de ese tío que le da un beso a una periodista en directo o el dos hombres que les parece que en la Feria de Abril pueden tratar a una chica como un mueble", ha añadido.