El relaro de Aina Grimalt, presidenta de AMASC, asociación mallorquina que engloba a las diferentes enfermedades provocadas por el síndrome de sensibilización central (fibromialgia, fatiga crónica,sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad), es estremecedor. Antes que nada, quiere erradicar de una vez por todas la estigmatización que acompaña a las mujeres que padecen estas enfermedades tremendamente invalidantes. Ayer se celebró el día mundial contra estas patologías.

«Somos unas incomprendidas y este es nuestro estigma social. Pero yo ya estoy harta de avergonzarme por decir que tengo fibromialgia y fatiga crónica. ¡No sé cómo se atreven todavía a cuestionarnos cuando existe evidencia científica e incluso la Organización Mundial de la Salud la ha reconocido como enfermedad!»

Esta asociación ha organizado una jornada monográfica sobre estas patologías que se celebra a lo largo de esta mañana en la sede del Colegio de Médicos. Y Grimalt explica el por qué: «Queremos que la sociedad médica se recicle, nos vea de otra manera, y si la Administración Pública no organiza estos actos, lo haremos nosotros», garantiza.

Esta extrabajadora social, que revela que consiguió la incapacidad laboral en los juzgados porque «el Instituto Nacional de la Seguridad Social nos lo niega todo», revela que su actividad diaria está muy limitada.

«Salgo muy poco de casa y cuando lo hago, lo pago. Tengo un poco de energía por las mañanas y si salgo, porque no puedo estar todo el día encerrada, tengo que pasar toda la tarde en el sofá. Y si tengo un brote de fiebre, me pasó una semana casi sin poder moverme», refiere.

El problema de la presidenta de AMASC se acentúa por el hipometabolismo que padece y que explica que es una lenta llegada de la glucosa al lóbulo central del cerebro que provoca una alteración de todas las funciones cognitivas, desde la atención a la concentración pasando por la resolución de problemas y las emociones. «Tengo un problema de memoria corta y no me acuerdo al día siguiente de la película que vi la noche anterior. Me acuerdo más de cosas de antes de la enfermedad que de ahora. Por eso tuve que dejar de trabajar», concluye.