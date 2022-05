El sector de los cruceros pide que se «reorganicen» coches de alquiler y vuelos

«Este acuerdo de reorganización —prefiero decirlo así— lleva ya muchos años preparándose porque había días que coincidían siete cruceros en el puerto de Palma y otros ninguno». Beatriz Orejudo es la presidente de los Consignatarios y Provisionistas de Buques, colectivo integrado dentro de la Asociación Patronal de Empresarios y de Actividades Marítimas de Balears (Apeam).

El objetivo del memorándum de entendimiento firmado el pasado viernes entre las principales navieras y el Govern es que los buques no vengan «a salto de mata», sino distribuidos a lo largo de la semana. Por ello la líder de los representantes de los armadores (las navieras) para asuntos administrativos y supervisar sus servicios al llegar al puerto pone sobre la mesa que también debería de haber «una reorganización de los vehículos de alquiler o del aeropuerto».

Orejudo cuestiona que después de «dos años sin turismo, que no se olvide en una isla que vive del turismo», cuando vuelven los debates sobre la masificación, «el foco» se pone sobre los cruceros, un sector «que lleva años trabajando en sostenibilidad».

«Palma no se colapsa solo por los cruceros», prosigue la presidenta de los consignatarios, los cuales «ni ocupan territorio ni hacen daño medioambiental y cuyos pasajeros pagan la ecotasa aunque no bajen a tierra». Por ello, Orejudo opina que se debería también poner orden en el sector de rent a car y en el aéreo, visto que en este último caso incluso se superará esta temporada el volumen de vuelos del año récord de 2019.

Mitad de su capacidad

Respecto a la campaña de la Plataforma contra los Megacruceros, que ayer organizó una acción reivindicativa para recibir al recién estrenado Wonder of the Seas, buque de Royal Caribbean, el más grande del sector hasta ahora, la consignataria señala que ayer llegó al 50 % de su capacidad, con 3.200 pasajeros. De ellos, «solo un tercio va a Palma, el resto se quedan en el buque porque lo prefieren o hacen otras excursiones por la isla». Y así sucede con «todos los barcos», asegura.

Defiende la estrategia de sostenibilidad de esta industria poniendo de ejemplo, en esta ocasión, la política de sostenibilidad del holding estadounidense, que se ha comprometido a seguir reduciendo las emisiones de sus buques, respecto a 2019, en un 25% para 2025. Además de que producen el 90 % del agua potable que se consume a bordo y han eliminado el 60 % de los plásticos. El Wonder of the Seas cuenta con una planta de reciclaje y para seguir mitigando la contaminación los próximos barcos de Royal Caribbean (Icon), previstos para 2023, utilizarán gas natural licuado. Su flota ya está preparada para llegar al puerto y utilizar energía en tierra de la red local, y así se elimina la necesidad de usar los motores del barco mientras está atracado y se reducen emisiones.

Lo que ocurre es que todavía son limitados los puertos que ofrecen esta posibilidad. «El de Palma no está preparado» para esta tecnología, agrega Beatriz Orejudo. De hecho, el plan de inversiones de Puertos del Estado prevé 16,1 millones para sostenibilidad ambiental y energía en el puerto de Palma; la conexión eléctrica de los buques a tierra se prevé entre 2021 y 2026, según datos de la Autoritat Portuària de BalearEs. «¿Por qué nadie habla de la cantidad de ferris que vienen o de que el puerto aún no está electrificado?», interpela la empresaria.

Turismo fuera de temporada

Desde la agrupación de los consignatarios se repasa lo que supone el sector de los cruceros para el archipiélago: 500 millones de euros anuales y alrededor de 4.000 empleos, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) España. «Hoy [por el lunes] hay un barco con 100 pasajeros atracado», continúa Orejudo. También desmonta que se trata de un tipo de turismo que no deja beneficios en los destinos. «Hay pasajeros de alto poder adquisitivo, muchos intercalan una semana de vacaciones en la isla, otros (los cruceros que usan el puerto de Palma como puerto base) se van directamente al aeropuerto o embarcan en el buque y los que quieren visitar Ciutat ¿por qué no lo pueden hacer?».

Otro argumento más del sector: «Los meses pico no son julio ni agosto, sino mayo y octubre». No es un turismo estacional. Muchas navieras han apostado por venir en invierno». Orejudo considera que «hay mucho desconocimiento» sobre el turismo de cruceros. «Es imposible que vengan 20.000 cruceristas al día».