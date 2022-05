La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, no ha aclarado cuáles son las inversiones pactadas con el Estado con los 183 millones del factor de insularidad, que de momento están en el aire al no estar adjudicados a ningún proyecto concreto. La consellera ha relatado que en septiembre de 2021 se reunió la Comisión Mixta y se determinó este factor de insularidad para compensar a Baleares por las inversiones no hechas por el Estado, que serán 623 millones en cinco años.

Asimismo, ha explicado que en el acuerdo, que es público, se determina que se crea una subcomisión porque la Comisión Mixta "no es tan ágil" con el objetivo de garantizar que el trabajo se hace con "rigor" y se encuentra "ultimando" los trabajos para que haya un reglamento de funcionamiento hasta 2026. El diputado del PP Sebastià Sagreras ha criticado que se ha superado el periodo porque los fondos debían llegar en los cuatro primeros meses de 2022 y, por tanto, "el tiempo ha vencido y no sabemos nada de las inversiones previstas". En este sentido, ha afirmado que los ciudadanos de Baleares "empiezan a pensar que Pedro Sánchez se ha echado para atrás de enviar dinero, que no habéis puesto encima la mesa un plan de inversiones o que no han hecho su trabajo".