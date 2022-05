La coartada del acusado de matar a su mujer en Palma, crimen que se cometió en el mes de julio del año pasado, se ha ido desmontando a medida que ha ido avanzando el juicio. Los cuatro policías que estuvieron en el escenario del crimen, así como las dos médicas forenses que intervinieron en el caso, desmintieron la versión de José Ignacio B.R., que ayer insinuó que la víctima perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra el suelo, muriendo como consecuencia de la fractura craneal.

La segunda sesión del juicio en el que se intenta aclarar la muerte de Llillemor Christina Sundberg, de nacionalidad sueca, ocurrida en julio del año 2020 en un piso de la zona de Son Cotoner, se dedicó a escuchar el testimonio de los cuatro policías que acudieron a la vivienda y a los médicos que estudiaron el estado mental del acusado y realizaron la autopsia al cadáver.

La Policía acudió a la vivienda pocos minutos después de la agresión. Les avisó el dueño del piso, que había acogido en su casa al acusado y a su pareja. Cuando llegaron al lugar de los hechos el acusado estaba en el rellano de la vivienda. Estaba aparentemente tranquilo. Agarraba una bolsa y dijo que esperaba a que le entregaran unos efectos que estaban dentro del piso.

Dos agentes entraron en la vivienda. En la cocina se encontraron con la mujer. Estaba en el suelo, tumbada sobre un gran charco de sangre. Una toalla le cubría la cabeza. A pesar de su gravedad la víctima no había perdido el conocimiento. Contó a los policías que su marido le había propinado varias patadas en la cabeza. No estaba en condiciones de decir nada más. Esta versión, en parte, coincidía con las manifestaciones del presunto agresor que, en efecto, confirmó que había mantenido una disputa con su pareja, aunque no especificó detalles de la agresión.

Poco después llegaron los sanitarios que acordaron, ante la evidente gravedad de la mujer, su traslado al hospital. Llegó al centro consciente, pero poco después se desmayó. Fue operada de urgencia, pero no pudo superar la lesión. A los ocho días murió. El día de su muerte su marido ya estaba en prisión.

El día siguiente de los hechos, José Ignacio B.R., que tiene 56 años de edad, fue sometido a una exploración médica. Le contó a la forense que había sido toxicómano, pero no relacionó el consumo con los hechos. La médico detectó pequeñas erosiones en el codo, pero que en ningún caso las relaciones con lesiones de defensa. La forense consideró que el acusado estaba orientado y mantenía un discurso coherente, lejos de sufrir una enfermedad mental.

La forense que realizó la autopsia al cadáver de la mujer aseguró al jurado que la causa de su muerte fue la patada en la cabeza. Fue una agresión muy intensa y rechazó que la causa hubiese sido el golpe en la cabeza que sufrió contra el suelo al perder el equilibrio.

La forense explicó al jurado que no era la primera vez que la mujer sufría un episodio de violencia de género, dado que ya en el año 2010 sufrió un estallido del globo ocular como consecuencia de un golpe propinado por su marido. La doctora fue muy contundente cuando aseguró que la enfermedad en la sangre que padecía la mujer no tuvo ningún tipo de relación con la causa de la muerte. La mujer sueca falleció debido a la patada que sufrió en la cabeza, que le provocó una lesión craneoencefálica.

Cabe recordar que la acusación, representada por la fiscalía y por la comunidad autónoma, reclaman para el acusado una condena de 26 años de prisión. Le acusan de un delito de asesinado con varias agravantes. La defensa, en cambio, pide la absolución.

El hombre rechazó ayer cualquier tipo de responsabilidad con la muerte de su mujer, a la que acusó de iniciar ella la disputa, que se inició cuando por la mañana, tras una noche de fiesta, llegó al piso de Son Cotoner. La mujer le recriminó que se hubiera apoderado de su teléfono móvil y le hubiera cogido 50 euros. El día anterior, según confirmó el dueño del piso, la pareja ya había mantenido una pelea, en el que el varón golpeó a la mujer.

La mujer había denunciado varias veces a su esposo por maltrato, pero retiró las últimas dos denuncias.

El juicio continuará mañana con la declaración de los médicos de Son Espases que operaron a la mujer y con la presentación de las conclusiones de la acusación y de la defensa.