La gentrificación de Mallorca se visualiza en sus tiendas de interiorismo de lujo

La degradación de la política del PP balear no es un genérico, sino el espeluznante descenso a los infiernos de la política en concreto del PP balear. Vayamos con asuntos tolerados para adultos. En el último viaje a Palma de los Reyes al completo, Letizia Ortiz no solo lució un modelo previamente publicitado por Máxima de Holanda, sino que escogió el mismo vestido de Massimo Dutti que lució para visitar Andorra. Curiosa asociación de ideas, Mallorca con un paraíso fiscal. Aparte de la coincidencia con Brigitte Macron, patrióticamente uniformada de Louis Vuitton para celebrar la victoria de su esposo y exalumno.

Hemos juntado en el primer párrafo a Amancio Ortega (55 mil millones de euros) y a Bernard Pinault (160 mil millones). Ya pueden imaginar que a continuación vamos a enlazarlos en Palma. El coloso gallego cierra las tiendas de su marca de lujo Uterqüe, emplazada en es Born junto al establecimiento de Louis Vuitton, que aprovecha para expandirse engullendo el local vecino y vaciado. Tal vez así dejará de tener a una decena de clientes haciendo cola constantemente en su exterior. Fue concebida como un simple artefacto publicitario, y se ha convertido en un negocio estratosférico.

Para proseguir con nuestro relato lujoso, hemos de adentrarnos antes en la Palma más profunda. El barrio central de dicha ciudad sigue siendo Corea, así denominado porque las viviendas se construyeron coincidiendo con el conflicto asiático. Es increíble que la ciudad valenciana de Gandía posea otro distrito con el mismo nombre, y que también esta localización coreana de Valencia se bautizara en honor de la guerra de los años cincuenta en Asia. Y al igual que la Corea palmesana ha dado personajes insustituibles, la Corea de Gandía alumbró a Diana Morant, ministra de Ciencia en el gabinete de Pedro Sánchez. Hay que mantener la competencia y lograr que Corea Palma tenga un ministro. Sobran candidatos de talla.

Si profundizamos en General Riera más allá de Corea, nos encontramos con la tienda chic palmesana de Maisons du Monde. Según nuestros datos inconfesables pero incontestables, el mes pasado fue el segundo establecimiento del grupo francés que más vendió de Europa sobre dos centenares largos de establecimientos, y desde luego la primera de España. El imparable enriquecimiento de Mallorca.

Uno de los fenómenos más vertiginosos de la decoración de lujo es Terraza Balear, que además ha abierto en Palma la tienda Minotti Mallorca junto a la familia italiana. Es una de las escasas tiendas de la marca que no coincide con una capital europea, otro indicio del despegue de la isla. A nadie puede extrañarse que haya fichado entre su clientela cosmopolita a Rafel Nadal, con mil metros cuadrados a decorar en Porto Cristo.

No hemos llegado ni a la mitad, en la enumeración de tiendas que visten a las casas de alto standing que se están construyendo o comercializando en Mallorca. El auge del interiorismo de lujo visualiza la gentrificación galopante de la isla. La prueba definitiva aparece en la imagen que hoy nos ilustra, correspondiente a una valla publicitaria hincada en Felanitx, donde la frase clave es «Como buenos alemanes ya estamos en Mallorca». La firma Rossmann es la segunda cadena de droguerías más poderosa de Alemania, con dos mil tiendas en nuestra patria centroeuropea y cuatro mil en todo el mundo. Dado el excelente diseño tradicional de la isla, ¿por qué no hay firmas mallorquinas entre las más selectas? Aquí todos estamos ocupados alquilando o vendiendo nuestra casa.

En mi visita mensual a Ibiza, almuerzo el viernes 29 de abril en la céntrica Sociedad Cultural Ebusus y cuál no sería mi sorpresa al divisar al exalcalde manacorí Antoni Pastor comiendo con Juan Tur Viñas, el farmacéutico que promueve un hospital con el que lidera el desafío al monopolio de la sanidad privada de Ibiza. Y para redondear, observo asimismo en el local a Xisco Fiol, que fue conseller de Sanidad de Jaume Matas. También figuraba Abel Matutes senior, pero no cuenta porque es habitual. Supongo que no se necesita demostrar que se trata de una guerra política, con una notable implicación de los arietes mallorquines.

No se le ha concedido la importancia histórica que le corresponde al jesuita Mateo Garau Pou, fallecido a los 92 años en La Paz. Entre sus innumerables alumnos bolivianos y bolivarianos sobresale un tal Evo Morales, que también contó con el mallorquín como confesor. Solo la historia secreta de la isla nos rescata de la mediocridad ambiental.

Reflexión dominical ajustada: «Era difícil encontrar un ego a su medida».