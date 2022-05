Cort analiza mañana si anula el examen de informática de las oposiciones "chapuza"

El tribunal de las oposiciones para auxiliar administrativo para el ayuntamiento de Palma analizará mañana si suspende el examen de informática calificado como "chapuza" por numerosos opositores que anunciaron la impugnación de la prueba. Desde el departamento de comunicación de Cort admitieron que se registraron problemas con los exámenes celebrados el sábado, los mismos en que no coincidían con los del programa informático para realizar la prueba. Por este motivo, mañana lunes está previsto que se reúna el tribunal y analice la situación vivida en las oposiciones, valore las numerosas posibles impugnaciones que se registrarán y decida si suspende o no las pruebas realizadas el sábado en el edificio de la UIB y en las que se presentaron 712 aspirantes para obtener una plaza de funcionario de carrera.

Los opositores habían preparado el examen con un programa informático, el Office 365, que estipulaba las bases de la convocatoria. Lo que ocurre es que este programa no fue el que estaba en los ordenadores de la prueba. Los técnicos del Institut Municipal de Informática (IMI) han obligado a realizar el examen con un programa inferior y versión web, mientras las preguntas en el examen de papel estaban confeccionas con el Office 365 y no coincidían. Tras las protestas, los opositores pidieron explicaciones a los miembros del tribunal. Les explicaron que se había puesto el examen con el programa versión web, mucho más limitado que el Office 365, debido a que para utilizar este último se necesita pagar licencia y el ayuntamiento de Palma no ha querido. De hecho, unas semanas antes del examen les anunciaron que utilizarían la versión web, pero días después cambiaron por el Office 365 que al final no se pudo utilizar.

Además de todo ello, los ordenadores estaban configurados en inglés de Estados Unidos, lo que provocó numerosos errores en los cálculos de las pruebas. Hasta 10 minutos antes del final del examen no se dieron cuenta de ello los miembros del tribunal y ordenaron cambiar el idioma de la configuración.