La Plataforma contra els Megacreuers sigue con su campaña Fora d’Escala. Este jueves informó al respecto en la plaza Major y para el lunes anuncia que se embarcarán en el velero Rafael Verdera para recibir al crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, que ese día vuelve a Palma.

Critican que coinciden más de tres cruceros en el puerto y el límite de 8.500 cruceristas diarios porque se contabiliza en cómputo semanal, según el acuerdo alcanzado por el Govern con las navieras.