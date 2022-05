El Govern quiere aprobar una nueva regulación del transporte marítimo en Balears, a través de la imposición de un mínimo de frecuencias diarias entre islas. El decreto se impulsa desde la conselleria de Mobilitat i Habitatge. Para alcanzar un acuerdo con las partes implicadas en este servicio marítimo, fundamental para las comunicaciones de las islas, el conseller Josep Marí, junto con el director general Xavier Ramis, mantuvo ayer una entrevista con los representantes de los consells insulares. Una reunión que tenía como objetivo presentar el proyecto del decreto de transporte marítimo, que la próxima semana saldrá a exposición pública, como paso previo a su aprobación.

Entre los aspectos principales que se pretende regular con esta normativa autonómica, según destacó el conseller Marí, está la fijación de un mínimo de frecuencias diarias de viajes en barco entre las diferentes islas de Balears. Así, por ejemplo, las navieras estarán obligadas a realizar, como mínimo, una frecuencia diaria entre Alcúdia y Ciutadella. También se imponen tres frecuencias semanales entre Eivissa y el puerto de Palma.

Este decreto fija también la obligación de diez traslados cada día entre Eivissa y Formentera. El primer barco zarpará a las seis de la mañana y el último a las diez y media de la noche. Se trata del único método de conexión entre las dos islas.

El conseller explicó que el decreto impone que si las navieras no cumplieran estos requisitos y las conexiones no fueran las mínimas establecidas, al considerarse un requisito esencial la conexión entre las islas, se podría decretar estos traslados marítimos como un servicio público. Esta situación, que en estos momentos no se plantea ni de lejos, supondría que estas conexiones mínimas tendrían que estar financiadas con fondos públicos. En estos momentos las conexiones diarias entre islas superan con creces los trayectos mínimos que pretende fijar el Govern, como se demuestra en que cada día se realizan cinco trayectos entre Menora y Alcúdia.

Otro sector importante que pretende regular este decreto es el denominado transporte turístico o recreativo. Entre otros requisitos se impone que la excursión en barco debe tener salida y llegada al puerto desde donde zarpó la embarcación. Estas ofertas han de tener una duración mínima de cuatro horas y máxima de ocho. Todos los pasajeros deben realizar el trayecto completo.