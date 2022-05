El Parlament de les Illes Balears debatirá en las próximas sesiones plenarias una proposición no de ley (PNL), presentada por Més per Mallorca, en la que se exige al Estado un listado con todos y cada uno de los cargos públicos que podrían haber sido espiados utilizando el programa Pegasus. El diputado Josep Ferrà ha asegurado hoy que "una democracia no se espía y quien ha dado la orden de espiar, por ejemplo al presidente del Gobierno o a los cargos de la Generalitat de Catalunya, no son dirigentes políticos". Por ello, la proposición de los nacionalistas quiere que sea el Parlament de les Illes Balears que eleve las peticiones al Gobierno central.

Ferrà ha recordado que el senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ya solicitó este listado en la Cámara Alta con la finalidad de saber si había cargos públicos de las islas que habían sido investigados con Pegasus. De igual modo, ha reiterado las peticiones de dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, lanzadas por su partido a través del coordinador Lluís Apesteguia. Desde Més confían en tener apoyos suficientes para aprobar la PNL exigiendo al Estado la información sobre Pegasus. El Govern revisará los móviles de sus cargos por el escándalo Pegasus El Govern se puso en contacto el pasado lunes con el Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente del CNI, y el cual detectó las intrusiones en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles entre mayo y junio de 2021. La dirección General de Modernización y Administración Digital de la Comunidad quería saber qué protocolos aplicar en los dispositivos de los cargos públicos de las islas tras el escándalo de Pegasus. Por otra parte, Ciudadanos preguntará el próximo maretes en el Parlament a la presidenta Francina Armengol para saber si considera que el recién nombrado director de la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, "reúne los requisitos de independencia para ostentar el puesto, ya que ha tenido cargos a través del PSOE y nos tememos que será un director de Anticorrupción teledirigido por el Govern", ha aseverado hoy la portavoz naranja Patricia Guasp.