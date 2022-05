Més per Menorca quiere ganar influencia en el Parlament balear y aumentar su representación. Por ello, Josep Castells liderará la lista a la Cámara balear junto a Joana Gomila, Miquel Àngel Maria, Leonor Berja y Damià Moll Cardona.

Castells destaca que se trata de un equipo «fiable, trabajador, competente, con experiencia y con un compromiso firme y decidido. Un equipo fantástico para defender Menorca en el Parlament».

Al no presentarse más candidaturas, el reglamento de primarias de Més per Menorca establece que no se proceda a ninguna votación y queda proclamada como candidatura oficial del partido. El próximo 14 de mayo se celebrará una asamblea del partido donde tendrá lugar la presentación de las candidaturas a los adheridos y adheridas.

El actual portavoz de Més per Menorca ha sido uno de los grandes nombres de esta legislatura porque, al decidir no entrar en el Govern para hacer presión desde fuera, ha conseguido marcar agenda durante muchas semanas con sus preguntas de control a la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, sobre todo en temas como la masificación turística o el problema de la vivienda. Además, hace unas pocas semanas cargó duramente contra la socialista por la polémica sobre la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca, y como afirmó en una entrevista para este diario, en 2023 «no se dará la circunstancia de que el voto de derechas supere al de izquierdas. En Balears, la gente no ha apreciado una erosión del bloque que gobierna».