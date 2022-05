Leónidas es el primer bebé nacido en Baleares del millar de personas refugiadas por la guerra de Ucrania en nuestra comunidad. De los cerca de mil ciudadanos que son acogidos en las islas, 300 llegaron coordinados a través de Creu Roja. Y de esas 300 personas refugiadas, Creu Roja trasladó el pasado 30 de marzo a 38 ucranianos al hospital Sant Joan de Déu de Palma, donde el centro habilitó la tercera planta de hospitalización para que pudieran disponer del mejor bienestar y comodidad posible.

Esa planta fue totalmente adaptada: con sala de juego de niños, habitaciones para familias, sala de lavandería con secadora, sala de estar, etcétera. Una de esas 38 personas que afrontaban su obligado cambio de residencia es Natasha, una mujer de 37 años, nacida en Odessa, que llegó al Hospital de SJD de Palma embarazada de más de 8 meses.

Cuatro semanas más tarde, ha dado a luz en Son Espases a un precioso bebé que ha pesado 3,7 kilos y ha llamado Leónidas. Vino con su otra hija adolescente, porque su marido tuvo que quedarse al no permitirse a los varones abandonar el país. Según explica con una gran sonrisa, “le mando vídeos y fotos a mi marido cada día porque no puede dejar el país porque la ley no permite que varones de entre 18 y 60 años”.

Parece que era el destino, reconoce Natasha: “Ya conocía Mallorca de haber venido en alguna ocasión de viaje, ahora siempre estará en mi corazón. Estoy muy agradecida a Sant Joan de Déu por haberme acogido con mucha sensibilidad. A través de su Fundación, mi habitación sí parece un espacio para un bebé, con su cuna y su decoración. Reconozco que ya había estado en otros lugares antes de llegar aquí y me preocupaba dónde viviría mi bebé, así que desde que llegué supe que este sería el mejor sitio posible”.

Al parecer, Natasha rompió aguas en SJD y rápidamente, al no disponer de Unidad de Partos el centro, fue traslada al Hospital de Son Espases. Allí nació Leónidas y los profesionales del hospital de referencia le informaron que era el primer bebé de una persona refugiada de Ucrania en Balears, que nacía en nuestra tierra.

Para el director gerente de SJD Palma Inca, Joan Carulla, “es una gran noticia que haya nacido un bebé dentro de las personas refugiadas que tenemos en nuestro Hospital. Siempre es una buena noticia ampliar familia hospitalaria. La vida se abre paso a pesar del horror de la guerra y para Sant Joan de Déu, que por su hospitalidad es la casa de todos, supone una enorme alegría al saber que Leónidas pasará su primera etapa de la vida con nosotros. Le atenderemos lo mejor que podamos, hasta que pueda volver a su país, que ojalá sea pronto porque significará que la guerra ha acabado”.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es La Casa de Todos, su misión es atender a los pacientes y a sus familias, según el estilo de San Juan de Dios, con una atención humanizadora y centrada en la persona. Ante tal drama como el que padece Ucrania, SJD refrenda su compromiso con los valores que promueve en su día a día, como son la hospitalidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad.