Cuatro grandes cruceros permanecían este domingo atracados en el puerto de Palma procedentes de varios puntos del Mediterráneo.

Se trata de los barcos Mein Schiff 2, Aidastella, Riviera y MSC Grandiosa, que han hecho escala en Mallorca.

El sábado también llegó a Palma el Aida Cosma, el último gran crucero de Aida Cruises, de 337 metros de eslora y capacidad para 5.200 pasajeros.

El próximo mes de mayo también está anunciada la visita del Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo. Propiedad de la naviera Royal Caribbean, tiene de 362 metros de eslora y capacidad para 6.988 pasajeros y 2.300 tripulantes. Recalará en Palma en su primer crucero inaugural en el Mediterráneo.

Cabe recordar que el Govern y las navieras acordaron que solo podrán llegar tres cruceros por día, y de ellos solo uno puede ser megacrucero, salvo al menos 20 días de excepción este 2022, en el que el límite se eleva a cuatro embarcaciones por las escalas ya fijadas. En ningún caso se sobrepasarán los 8.500 cruceristas diarios en cómputo semanal.