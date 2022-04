La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, sigue defendiendo que Balears no financie públicamente una vacuna contra la meningitis de tipo B (comercializada bajo el nombre de Bexsero) que los pediatras sí recomiendan poner a los padres y que tiene un coste de unos 318 euros.

«Los pediatras velan por sus pacientes individuales mientras que desde Salud Pública trabajamos por el bien de todos, por la colectividad», diferencia la alto cargo revelando que hasta ahora han decidido no incluir este preparado en el calendario vacunal oficial y financiado porque ha demostrado que protege «de manera muy eficaz al individuo contra una infección del meningococo B pero no actúa de la misma manera con el grupo, no consigues una inmunidad de rebaño».

57 de los 98 casos, por el B

Anticipando las críticas que recibirá por no haber incluido la vacunación contra el subtipo B pese a que 57 de los 98 casos de meningitis registrados en Balears desde 2011 fueron provocados por este meningococo, la directora general recuerda que a los colectivos de riesgo sí se les inocula esta vacuna de forma gratuita. Preguntada por qué personas conforman estos colectivos de riesgo, Font enumera los consabidos pacientes con cáncer, trasplantados e inmunodeprimidos en general y algunas patologías muy concretas.

«En el Reino Unido, único país de nuestro entorno que la financia públicamente porque tiene una alta incidencia en contagios con el subtipo B, están realizando un macroestudio sobre para averiguar si la vacunación masiva también obtiene una inmunidad grupal», revela Font calculando que en un plazo de unos cinco años esta vacuna también será financiada públicamente en este país aunque ignora a partir de qué edad se inoculará.

Aunque advierte que la demanda futura de estas vacunas contra el meningococo B puede llegar a provocar un desabastecimiento mundial, Font concluye revelando que se está ultimando una vacuna pentavalente que añadiría a la actual tetravalente la protección también contra el subtipo B.

Bexsero | Solo tres CC AA la financian y tiene un coste de 318 euros

La actual vacuna contra el meningococo B, conocida comercialmente como Bexsero, se dosifica tres veces a los dos, cuatro y doce meses y tiene un coste de 106,15 euros por dosis, por lo que las familias que deciden ponérsela a sus hijos deben afrontar un desembolso superior a los 318 euros.

En estos momentos la financian públicamente tan solo tres CC AA: Castilla y León, Canarias y Andalucía.