Jaime de los Santos: «Prohens tiene muchísimos puntos en común con Feijóo»

Decidió ambientar su libro ‘Si te digo lo que hice’ en el franquismo.

Sí, sobre el uso y abuso que los regímenes totalitarios, y en concreto el franquismo, han hecho para afianzarse en el poder.

¿Por qué decidió que la protagonista fuera una mujer?

Las víctimas del franquismo son, por supuesto, los rojos, los homosexuales, los ateos o los enfermos mentales, entre muchos otros. Todos los que se salían del discurso oficial. Pero las mujeres fueron víctimas propiciatorias por el simple hecho de ser mujeres. Cuando se consigue el sufragio universal en 1933 se abre una ventana hacia la reivindicación de los derechos de las mujeres en España, pero con la llegada del franquismo quedan arrinconadas.

La llegada de un partido como Vox, que niega la violencia machista, ¿pone en peligro los derechos conseguidos?

Su llegada es consecuencia de una democracia madura y ejemplar como la española. A mí, que no me gusta nada Vox, entiendo que es un partido legal al que han votado los españoles. Por ello, no seré yo quien les juzgue dentro de una ley de partidos que les asegura el derecho de estar. En cuanto a su discurso negacionista respecto a la violencia machista, estoy en las antípodas. Soy feminista convencido que cree que la violencia machista se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo. Lamento profundamente las 1.132 víctimas de violencia de género de España desde 2003.

¿Cambiarle el nombre a la violencia machista es peligroso?

Mucho, por eso reivindico el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que inició el PP en 2017.

En todas sus entrevistas le preguntan por la contradicción de ser homosexual y del PP.

Me flipa que en pleno 2022 la gente piense que eso es una contradicción. Porque supuestamente tenemos todas las libertades aseguradas.

¿Se equivocó el PP en 2004 cuando llevó la ley de matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional?

Sí, absolutamente. Aunque el contexto importa: no es lo mismo la España de 2004 que la de ahora. Pero llevarla al TC fue un error absoluto.

¿Marga Prohens gobernará Balears?

Para el PP es un honor tener a una mujer tan sensible, inteligente y con ganas como ella.

¿Prohens es más Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso?

En el PP hay muchas realidades distintas, pero Prohens tiene muchísimos puntos en común con Feijóo. Aunque eso no significa que no los tenga con Ayuso.

Se define como «hombre de cultura». ¿Cree que se debe cancelar a los artistas por su ideología?

Un artista es un artista, y hay que mirarle por su obra. Da igual su ideología. A un cirujano no le pedimos a qué partido vota antes de operarnos. Cuando yo fui consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid se produjo el descuelgue de las obras de Santiago Sierra que se titulaban Presos políticos en la España contemporánea. Y pese a ello, a mí, que creo que no hay presos políticos en España, eso no me da derecho a descolgar la obra de un artista. Por muy peregrina y falsa que me parezca. Sin libertad no hay arte.

¿Se puede ser católico en el siglo XXI sin ser crítico con la situación de la Iglesia?

Soy católico discrepante con algunas de las realidades que defiende la Iglesia. Y en este siglo no se puede ser nada sin ser crítico. Porque nos constituye como seres humanos completos. Si discrepo conmigo mismo, cómo no voy a hacerlo con eso. De la discrepancia surge el crecimiento.