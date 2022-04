Las mayoría de gasolineras de Balears han agotado el anticipo de Hacienda por el descuento de veinte céntimos por litro de carburante. Así lo explicó el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears (Aesba), Joan Mayans, en una entrevista concedida a la Cadena Ser. La patronal reconoció que las ventas en Semana Santa han sido muy elevadas y ahora se encuentran de nuevo con problemas de liquidez.

Según detalló Mayans, ya están vendiendo a pérdidas porque el anticipo del Estado que debía durar todo el mes se ha acabado a las tres semanas motivado en especial por los movimientos de Pascua.

En este sentido, destacó que las ventas han subido de manera espectacular comparado con el mes de abril de 2021, y que tras este pico y pese al ligero bajón de ventas que llegará ahora, se seguirán superando con creces las del año pasado, por lo que la incertidumbre se apodera del sector que aún no saben cuándo llegará el próximo anticipo.

Mayans matizó que, pese a que algunas gasolineras de la península están teniendo que cerrar porque no pueden hacer frente a este anticipo, esto no se ha producido de momento en Balears, pero no descartó que pueda ocurrir.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) calcula que en abril las ventas de carburante han subido un 35 % respecto al mismo mes de 2021 por el descuento de 20 céntimos por litro.

Según apuntan, el riesgo de que más establecimientos cierren sigue vigente después de tres semanas de intensa actividad debido precisamente a esas dificultades en materia de tesorería.

«La cosa está muy difícil, el anticipo a día 20 del mes ha desaparecido ya», expresó el director general de la patronal, Nacho Rabadán, quien criticó la forma de calcular el adelanto concedido por la Agencia Tributaria. Además, la patronal aseguró que hasta el momento no les han confirmado si también tendrán derecho a anticipo en mayo y junio.