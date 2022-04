Ortega Smith deja en el aire si Jorge Campos será el candidato de Vox

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, visitó ayer Mallorca después de que el pasado martes inaugurara una nueva sede del partido en Menorca. En una entrevista en exclusiva en Esradio97.1, realizada por el director de la emisora Gabriel Torrens, deja en el aire si el candidato de la formación derechista en Balears en las elecciones de 2023 seguirá siendo Jorge Campos. «No sé si el candidato será Campos o no, no me atrevo a asegurarlo, ya que lo decide el comité ejecutivo nacional en Madrid», afirmó Ortega Smith.

Al hablar sobre posibles pactos con el PP, entre Marga Prohens y Jorge Campos, el propio Ortega Smith volvió a puntualizar: «No sé si el candidato será Jorge Campos o quien será». Ortega Smith visitará Mallorca la próxima semana El secretario general de Vox también extrapoló esta misma respuesta en el caso de Fulgencio Coll en el ayuntamiento de Palma: «En Vox quien encabeza las candidaturas lo decide el comité ejecutivo nacional antes de que venza el plazo para nombrar candidatos. Para nosotros el nombre de quien está al frente de la lista no es lo más importante, priorizamos el proyecto y, por tanto, puede que Campos sea el candidato o puede que no. La decisión la tomará quien la debe tomar». En este sentido, el número dos Vox recordó que en las últimas elecciones hubo cambios de candidatos. «Primamos la excelencia y si aparecen otras mejores opciones de candidatos propiciamos el cambio, ya que cualquiera que esté en nuestro partido puede ser candidato», aseveró Javier Ortega Smith. Delirio pancatalanista El secretario general de Vox emplazó al PP a que decida que si su partido es el más votado «nos dará la presidencia de Balears o permitirá que gobierne la izquierda sectaria, golpista, separatista y de los delirios pancatalanistas». Respecto a los pactos, Ortega Smith aseguró que Vox será «determinante» en las elecciones de mayo de 2023 en Balears y añadió que trabajarán «muy duro» para que el partido sea el próximo año en las islas «una fuerza decisiva de Gobierno con el PP» como ha sido en Castilla y León o como confía que lo sea en Andalucía.