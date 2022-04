El Govern celebró ayer el «éxito social» de poder eliminar la obligación de la mascarilla en los interiores, gracias al respeto a las medidas de precaución y a las altas cifras de vacunación que han experimentado las islas en sus diferentes campañas.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, confirmó ayer mediante un comunicado que en las islas se mantendrá la obligación de la mascarilla «exclusivamente en los centros de trabajo sanitarios y sociosanitarios, donde se tiene que tener especial cuidado por las personas más vulnerables a la covid-19, y en el transporte público». De esta forma, la mascarilla continuará siendo obligatoria en espacios como los hospitales, centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC), servicios de prevención, centros de atención a la dependencia y similares, así como en los autobuses, trenes y taxis.

Para el resto de los interiores, también en el caso del ámbito educativo, queda extinguida la obligatoriedad del uso de la mascarilla. De esta forma, los escolares podrán acudir a clase sin el tapabocas, un uso que ha traído controversia en el sector educativo, especialmente en la enseñanza infantil, ya que algunos expertos consideraban que dificultaba el aprendizaje.

En todo caso, el Govern recomienda la utilización de las mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de un metro y medio, no haya mamparas de seguridad o en los espacios comunes, como por ejemplo accesos, reuniones, baños, áreas de descanso, entre otros. En el caso de existir zonas de riesgo, las gerencias de las empresas deberán seguir facilitando mascarillas a sus empleados. Desde algunos sindicatos, como es el caso de UGT, instaron a las empresas a evaluar el riesgo de trabajar sin mascarilla. En este sentido, el grupo parlamentario de Cs exigió ayer al Govern que en el transporte público solo sea obligatoria la mascarilla en horas punta y que las empresas no puedan obligar a llevarla a sus empleados.