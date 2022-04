UGT insta a las empresas a evaluar el riesgo de trabajar sin mascarilla

Mañana, miércoles, entrará en vigor el real decreto que levantará la obligación de llevar mascarilla en espacios interiores, entre ellos los centros de trabajo, por lo que el sindicato UGT recordó ayer que las empresas, tanto públicas como privadas, siguen teniendo la obligación de garantizar la salud de sus trabajadores/as así como de dotarles del material de protección adecuado en caso de que sea necesario por el trabajo que lleven a cabo.

Miguel Ángel Romero, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, reclamó por tanto a las empresas que actúen «sin temor, pero sin temeridad» tras lo que les recuerda que deben ser los servicios de prevención de riesgos laborales los que deben evaluar y decidir si en sus centros de trabajo hay espacios en los que sea necesario seguir llevando mascarilla.

Y si esta circunstancia acontece, la empresa o la administración competente deberá seguir facilitando el material de protección a sus empleados. «Si no hay distancia ni ventilación adecuada, hay que seguir llevando mascarilla. Aunque eso lo determinará el servicio de prevención de riesgos. Y será obligatorio llevarla porque si se decide que hay que hacerlo y no la llevas, te pueden amonestar e incluso sancionar por ello», subrayó Romero, que recordó que una mascarilla es un EPI (equipo de protección individual) y que, como tal, se rige por lo aplicable a otros EPI.

Romero reveló que el Govern se reunirá hoy con sus empleados públicos de servicios generales y que mañana hará lo propio con los trabajadores del Servei de Salut para abordar esta cuestión. Como se recordará, el real decreto que previsiblemente será aprobado hoy en Consejo de Ministros excluye de la exoneración de llevar mascarilla en espacios interiores a los centros sanitarios y sociosanitarios y al transporte público.

El uso de este elemento de protección casi inédito en este país antes de la pandemia del SARS-CoV-2 fue decretado por parte del Gobierno central como obligatorio en espacios interiores desde que se levantó el confinamiento en mayo 2020.

Baleares, más restrictiva

El Govern de Baleares, más cauto, endureció la norma estatal y decretó su uso obligatorio tanto en interiores como exteriores en julio de ese mismo año hasta el mes de junio del pasado verano (2021) cuando se levantó la obligación de llevarla en espacios exteriores. No obstante, a finales del siguiente mes de julio el Govern volvió a recomendar llevarla en exteriores e hizo de su uso en este ámbito una obligación siempre y cuando no se pudiera mantener el metro y medio de distancia de seguridad. La situación epidemiológica obligó a Madrid a imponerla tanto en interiores como en exteriores en la pasada Nochebuena, situación que volvió a revertir al permitir deambular por espacios abiertos sin ellas en febrero. Mañana se elimina por primera vez su uso en interiores desde que acabó el confinamiento.

Garau, jefe internista de la Rotger: «Va a menos»

El jefe de Medicina Interna de la Clínica Rotger, el doctor Javier Garau, no pone peros a la decisión de levantar la obligación de llevar mascarilla en espacios interiores por la actual situación epidemiológica. «Esto va a menos porque la contagiosidad de ómicron ha provocado que probablemente la mitad de la población de Mallorca ya se haya contagiado, lo que unido al elevado porcentaje de población vacunada, cercano al 90%, hace que la situación en los hospitales no sea preocupante. La covid-19 ha dejado de ser un problema de Salud Pública», valoró.

«Es una decisión que no me parece mal. Seguirá habiendo contagios en interiores, pero su impacto a nivel hospitalario será pequeño», anticipó subrayando que el mantenimiento del elemento protector en los espacios sanitarios también es una buena decisión para evitar problemas a las personas más vulnerables. Concluyó el doctor Garau suscribiendo que no cree que alcancemos nunca la inmunidad de rebaño por la mutabilidad de la variante ómicron, lo que quizá obligará a una cuarta dosis el próximo otoño.