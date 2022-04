El Govern balear ha celebrado "el éxito social" de poder eliminar la obligación de la mascarilla en los interiores a partir de este próximo miércoles, gracias al respeto a las medidas de seguridad y a las altas cifras de vacunación frente a la COVID-19.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha confirmado que en las Islas se mantendrá la obligación de la mascarilla exclusivamente en los centros de trabajo sanitarios y sociosanitarios y en el transporte público.

Así, la mascarilla continuará siendo obligatoria en espacios como los hospitales, centros de día, servicios de prevención, centros de atención a la dependencia y similares, así como autobuses, trenes y taxis.

Para el resto de los interiores, también en el caso del ámbito educativo, queda extinguida la obligatoriedad del uso de la mascarilla. No obstante, el Govern recomienda la utilización cuando no se pueda mantener la distancia de un metro y medio, no haya mamparas de seguridad o en los espacios comunes, como por ejemplo accesos, reuniones, baños o áreas de descanso, entre otros.

"No hay que bajar la guardia, hay que seguir atentos para que el virus no se propague de nuevo", ha concluido Garrido.